В Калугу привлекут профессионалов в сфере рекреации

28.02.2017 14:47 327

Градоначальник Константин Горобцов и первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства Андрей Лыпарев принимают участие в Деловом форуме профессионалов индустрии развлечений, открывшемся 28 февраля в Москве в рамках программы XIX Международной выставки «Аттракционы и развлекательное оборудование «РАППА ЭКСПО – 2017».

РАППА ЭКСПО является крупнейшей тематической выставкой в России, представляющей новейшие достижения в отрасли развлечений и демонстрирующей современные концепции развития парков культуры и отдыха и досуговых комплексов. На ней, как правило, представлены парковые и развлекательно-досуговые концепции новейших форматов.

В ходе работы Делового форума Константин Горобцов примет участие в его мероприятиях и проведет переговоры с потенциальными инвесторами, которых могут заинтересовать проекты, намеченные к реализации в Калуге. Это, в частности, новая парковая зона на месте бывшего городского рынка и сквер Волкова.