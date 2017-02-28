Районы Калуги: уползающая улица, сектанты и дом Красной Шапочки

Центр Калуги никогда не спит. Всю ночь гоняют «низкобрюхие» машины по Кирова, распевает песни подвыпившая молодежь на Суворова и окрестных улочках. Жизнь кипит 24 часа в сутки. Кажется, что так везде. Но стоит только свернуть на улицу Смоленскую, а от неё спуститься к Берендяковской, можно подумать, что попал в прошлое – ни машин, ни людей. Только старенькие деревянные дома и снег.

Берендяковская - одна из немногих улиц, которой удалось сохранить своё исконное название. Согласно преданиям, такое необычное и яркое имя она получила из-за того, что здесь поселились пришлые люди – чужеземцы, якобы даже здесь была татарская слобода. Так это или нет, сказать сложно. Но берендеями изначально называли представителей тюркских кочевых племён. Выбрали они себе место отрешенное – за оврагом, отдельно ото всех.

Берендяковка всегда была тихой уютной улочкой. Здесь соседи знакомы с рождения до могилы.

Когда-то на пересечении улиц Берендяковской и Космонавта Комарова была булочная, а через дорогу от неё большой овраг, в котором водилась разная живность – ежи да ужи со сверчками и кузнечиками. Со временем овраг превратился в свалку. Но наличие свалки и оврага не остановило застройщика. Его сравняли и построили многоэтажки. Параллельно на месте покосившихся изб возвели коттеджи.

А несколько лет назад эту тихую улочку облюбовали сектанты. Здесь отстроился молитвенный дом Христиан Адвентистов Седьмого Дня.

Правда, в 2013 году его чуть не смыло в Оку во время ливня. Тогда местные жители заявили, что проблемы с ливнёвкой у них возникли после того, как застроили овраг. И она до сих пор не решена. По словам старожилов, улица медленно, но верно сползает к Оке. Может быть, именно поэтому молитвенный дом сейчас заброшен.

Ещё одно ноу-хау последних лет – малоэтажные многоквартирные дома. Кстати, возвёл их тот же застройщик, который несколько лет не может достроить многоэтажку в Турынино-3. А пока она не достроится, не может открыться и долгожданная детская поликлиника.

Несмотря на то, что Берендяковка остаётся «наитишайшей» улицей – редкая машина здесь проедет, она в последние годы сильно изменилась.

Высокие сплошные заборы – писк калужской моды.

А вот этот домик пустует уже несколько лет.

Но его по-прежнему охраняет собака Волчок.

Сюда же забредает стая осиротевших кошек.

Как говорят местные жители, здесь жила одинокая бабушка, которую прозвали Красной Шапочкой. Старушка умерла в декабре 2014 года.

А её животинку теперь подкармливают добросердечные соседи.

От Берендяковки идет несколько спусков к Оке. А из окон домов открывается потрясающий вид на реку.

- Машин, которые ездят по улице Набережной, мы и не слышим, - уверяют местные.

Здесь давно печное отопление заменено газовым, в дома проведена вода.

Когда-то на Берендяковке жил известный театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР Роман Соколов. Теперь его дом пустует.

Деревянные наличники, кот Мурлыка на окне - кажется, сейчас послышится скрип саней и звон бубенчиков. А в ответ только лай собак.

Спускаемся по Берендяковскому переулку к Оке.

Кругом озябшие сады, опустевшие теплицы.

А вот это, пожалуй, настоящая избушка Бабы Яги.

Дальше мы оказываемся на крошечной улице.

Название у неё самое что ни на есть советское – 3-5 июля. Видимо, нарекли в честь июльских выступлений в Петрограде в 1917 году. Вся улица – три дома. Видно, что когда-то она была живая и более длинная. От некоторых домиков остался лишь фундамент да покосившаяся плетень забора. И так тоскливо становится от этого на душе, что мы идём прочь – поднимаемся на одну из самых киношных, а значит и звёздных улиц Калуги – Смоленскую.

Кстати, вот её-то красные не пощадили – переименовали в проспект имени Мари-Эдуарда Вальяна. Мари-Эдуар Вайян или Вальян член Парижской коммуны. Такое странное для русского города название улица носила по одним данным вплоть до 1933 года, по другим – до 1941 года.

Смоленка – это своеобразные городские ворота. И первое, что видят заезжающие – белокаменный храм. Годы идут, а он всё такой же.

Церковь Спаса Преображения «за верхом» была построена на старой Смоленской дороге, отсюда и сохранилось название улицы. В годы сильных разливов Оки нижняя часть улицы неоднократно затапливалась.

Авария передней ходовой части у грузовика ГАЗ-ММ на спуске улицы Смоленской. 1939 год. Фото из архива Валерия Продувнова.

Смоленка в 1933 году.

Октябрь 1941 года. Колонна немецких войск входит в город.

Декабрь 1941 года. На улице много людей — город живет своей жизнью. Видна церковь, а вдалеке - колокольня Троицкого собора. Фотография сделана в первые дни оккупации.

Июнь 1975 года. Панорама улицы Смоленской. Внизу церковь. На обочине припаркован автомобиль «Волга ГАЗ-21». Большинства запечатленных домов уже не существует.

В августе 1978 года в Калуге начались съемки фильма «Взлёт» о Константине Циолковском. Главную роль в нём сыграл Евгений Евтушенко. Фильм снимали в Калуге и Калужской области. На Берендяковке была сделана декорация - дом Циолковского. В фильме также «засветилась» Смоленка.

Наверное, каждый из нас навскидку может назвать 2-3 фильма, в которых заснята улица Смоленская.

Так, главная героиня «Карнавала», которую блестяще сыграла Ирина Муравьёва, жила на этой улице. При этом она восклицала: «Это не город, а какие-то горы и пригорки!».

А это уже Берендяковский переулок.

Середина 1980-х годов.

18 сентября 2016 года.

Смоленку, так же как и Берендяковку, неоднократно размывало дождями.

Улицы Смоленская и Берендяковская, несмотря на расположение в центре города, остаются тихими уголками Калуги.

Новая застройка пока не успела изжить в них дух маленького купеческого города.

Фото: Сергей Константинов, Дмитрий Иванов, kompas-kaluga.ru, Facebook.