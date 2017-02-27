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Муниципалитет поддержит социальные учреждения для несовершеннолетних

27.02.2017 17:25 0 274
Муниципалитет поддержит социальные учреждения для несовершеннолетних

Градоначальник Калуги Константин Горобцов обещал оказать содействие в решении существующих проблем  социальных учреждений для несовершеннолетних, а также в выработке механизма финансового взаимодействия между муниципалитетом и социальными учреждениями для детей и подростков.

- В этих учреждениях находятся дети из семей города, и мы должны создать для них все условия безопасного пребывания в реабилитационных центрах и приютах, - отметил Константин Горобцов.

В настоящее время управление социальной защиты города Калуги в 2016/17 году наделено полномочиями в отношении трёх государственных бюджетных учреждений Калужской области, которые работают с семьей и детьми. Это  социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», социальный приют для детей и подростков «Мечта», реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта».

Так, например, в «Надежде» планируется реализовать программу по социально-реабилитационному и образовательному направлениям, которая будет способствовать социальному сопровождению несовершеннолетних и их семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, с учетом индивидуальных особенностей, для предотвращения семейного неблагополучия. «Мечта» также будет развивать социальное сопровождение бывших воспитанников приюта,  проживающих в приемных семьях, оказывая психологическую, педагогическую помощь приемным родителям и детям. В перспективах развития «Доброты», в частности, - обучение воспитанников основам профессиональной подготовки.

Кроме того, предполагается укрепление материально-технической базы социальных учреждений, проведение в них необходимых работ по ремонту зданий и благоустройству  территории.

- Наша задача – вовремя оказать семье необходимую помощь и не допустить перехода за ту черту, назад от которой дороги нет, - говорит начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова. -  Социальное обслуживание семьи с несовершеннолетними детьми в настоящее время - это помощь и поддержка членов семьи, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание им комплекса социальных услуг и осуществление их социальной адаптации и реабилитации.


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Тэги: oбщество городской голова калуги константин горобцов зоя артамонова

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