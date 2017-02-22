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Калуга помнит своих героев

22.02.2017 14:11 0 307
Калуга помнит своих героев

В преддверии  Дня защитника Отечества  в областном центре появилась  мемориальная  доска  ветерану Великой Отечественной войны, освободителю Калуги  Алексею Максимовичу Безносову.

Торжественная церемония, организованная управлением по работе с населением на территориях,  состоялась у дома № 6 по улице Инженерной, где сейчас живёт семья  прославленного калужанина. Почтить его память 22 февраля пришли представители разных поколений: ветераны, кадеты Калужского многопрофильного колледжа, учащиеся 11-й школы и технологического колледжа, представители законодательной и исполнительной власти.

Открыли мемориальную доску заместитель Городского Головы города Калуги Алексей Волков и дочь героя Светлана Алексеевна Дёмина. Рассказав о славном боевом пути  политрука Алексея Безносова, освобождавшего Калугу  в далёком декабре 1941  года от фашистов в составе 290-й дивизии 50-й армии,  Алексей Волков  также особо отметил заслуги каждого участника Великой Отечественной войны и от лица градоначальника Константина Горобцова поздравил присутствующих  ветеранов с праздником.

Со словами безмерной благодарности  к ветеранам  обратились  и старшеклассники школы № 11 Роман Сухов и Виктория Шульженко.   

Держа ответное слово, председатель городского совета ветеранов Александр Яковлевич Унтилов пожелал юным калужанам быть достойными памяти героев и следовать наказам нашего выдающегося земляка Маршала Победы Георгия Жукова — «стремиться быть грамотными и выносливыми».  Вспоминая своего соратника и коллегу Алексея Безносова, Александр Унтилов добавил, что он никогда не отказывался от встреч с молодёжью и с ним ветеран очень хорошо дружил.

– Замечательный отец, хороший муж, скромный и  добрый человек!  – так, с особой теплотой, говорят о ветеране его родные и близкие.

– Отец родился 25 февраля 1916 года в Кемеровской области, рос и служил в Сибири. Позже его судьба оказалась тесно связана с Калугой. Отца не стало десять лет назад, и в этом году мы будем отмечать 101 год со дня его рождения. Нам особенно приятно осознавать, что калужане помнят и знают о нём, – отметила Светлана Дёмина.   Дочь Алексея Максимовича Безносова поблагодарила всех участников и организаторов мероприятия и выразила особую благодарность Городской  Управе  и лично Городскому Голове Константину  Михайловичу Горобцову.

В завершении торжественной церемонии её участники  почтили  память  освободителя Калуги минутой молчания и возложили цветы к мемориальной  доске.

Владлена КОНДРАШОВА. Фото В.  Продувнова


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Тэги: oбщество городской голова калуги константин горобцов

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