Калуга помнит своих героев

22.02.2017 14:11 307

В преддверии Дня защитника Отечества в областном центре появилась мемориальная доска ветерану Великой Отечественной войны, освободителю Калуги Алексею Максимовичу Безносову.

Торжественная церемония, организованная управлением по работе с населением на территориях, состоялась у дома № 6 по улице Инженерной, где сейчас живёт семья прославленного калужанина. Почтить его память 22 февраля пришли представители разных поколений: ветераны, кадеты Калужского многопрофильного колледжа, учащиеся 11-й школы и технологического колледжа, представители законодательной и исполнительной власти.

Открыли мемориальную доску заместитель Городского Головы города Калуги Алексей Волков и дочь героя Светлана Алексеевна Дёмина. Рассказав о славном боевом пути политрука Алексея Безносова, освобождавшего Калугу в далёком декабре 1941 года от фашистов в составе 290-й дивизии 50-й армии, Алексей Волков также особо отметил заслуги каждого участника Великой Отечественной войны и от лица градоначальника Константина Горобцова поздравил присутствующих ветеранов с праздником.

Со словами безмерной благодарности к ветеранам обратились и старшеклассники школы № 11 Роман Сухов и Виктория Шульженко.

Держа ответное слово, председатель городского совета ветеранов Александр Яковлевич Унтилов пожелал юным калужанам быть достойными памяти героев и следовать наказам нашего выдающегося земляка Маршала Победы Георгия Жукова — «стремиться быть грамотными и выносливыми». Вспоминая своего соратника и коллегу Алексея Безносова, Александр Унтилов добавил, что он никогда не отказывался от встреч с молодёжью и с ним ветеран очень хорошо дружил.

– Замечательный отец, хороший муж, скромный и добрый человек! – так, с особой теплотой, говорят о ветеране его родные и близкие.

– Отец родился 25 февраля 1916 года в Кемеровской области, рос и служил в Сибири. Позже его судьба оказалась тесно связана с Калугой. Отца не стало десять лет назад, и в этом году мы будем отмечать 101 год со дня его рождения. Нам особенно приятно осознавать, что калужане помнят и знают о нём, – отметила Светлана Дёмина. Дочь Алексея Максимовича Безносова поблагодарила всех участников и организаторов мероприятия и выразила особую благодарность Городской Управе и лично Городскому Голове Константину Михайловичу Горобцову.

В завершении торжественной церемонии её участники почтили память освободителя Калуги минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Владлена КОНДРАШОВА. Фото В. Продувнова