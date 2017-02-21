Константин Горобцов: «В Год экологии мы поднимемся в экологическом рейтинге городов»

21.02.2017 18:06 294

В своем отчете о работе за 2016 год, проходящем в концертном зале областной филармонии, Городской Голова Калуги Константин Горобцов, отвечая на вопрос депутатов Городской Думы, рассказал о планах на этот год, объявленный Президентом страны «Годом экологии».

Прежде всего, это работы по санитарной и омолаживающей обрезке зеленых насаждений, вырубке аварийных деревьев, на месте которых появятся новые саженцы. В этом году будет обращено особое внимание на ликвидацию стихийных свалок, проведение субботников по благоустройству территорий силами территориальных общин в дополнение к муниципальным работам по озеленению Калуги.

- В рамках «Года экологии» сегодня в калужских школах устанавливаются специальные контейнеры для раздельного сбора мусора, а также гринбоксы для утилизации отработанных энергосберегающих ламп, термометров и батареек. В этом году они получат свое распространение в торговых центрах по всей территории город, - сообщил калужский градоначальник.

Он также призвал калужан содержать свой город в чистоте и порядке.

- Любой желающий сможет принять участие в запланированных на этот год акциях по посадке деревьев или очистке водоемов и памятников природы. Дополнительные средства на эти цели выделены, - отметил Константин Горобцов.

По мнению градоначальника, Калуга, занимающая сегодня 19-е место в рейтинге экологического управления городов, составленном федеральным Минприроды, уже в ближайшей перспективе способна подняться выше в двадцатке лучших.