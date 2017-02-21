Константин Горобцов: «Развитие застроенных территорий решит проблему ветхого и аварийного жилья»

Градоначальник Калуги Константин Горобцов назвал механизм развития застроенных территорий дополнительным инструментом в закрытии вопроса ветхого и аварийного жилья. Об этом он заявил в своем отчете о работе за 2016 годы, который проходит сейчас в концертном зале областной филармонии.
- На сегодняшний день муниципалитетом принято 12 таких решений. В отношении 4-х из них уже оформлены договорные отношения с застройщиками. Привлечение внебюджетных средств на расселение домов в рамках реализации этих проектов составит свыше 3-х миллиардов 400 миллионов рублей, - сообщил Константин Горобцов.
По мнению Городского Головы, освободившаяся после сноса ветхих домов территория преобразит Калугу, но самое главное – обеспечит жителей новыми благоустроенными квартирами и уютными дворами.
На главных объектах Калуги 21.02.2017 17:31
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