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Константин Горобцов: «Наша задача - превратить инициативы жителей в эффективный инструмент развития»

21.02.2017 17:46 0 288
Константин Горобцов: «Наша задача - превратить инициативы жителей в эффективный инструмент развития»

Об этом Городской Голова города Калуги Константин Горобцов заявил в своем выступлении на отчете за 2016-й год, который проходит сейчас в концертном зале областной филармонии.

Градоначальник Калуги   отметил, что  с приходом в регион и областную столицу инвестиций, развитием производства, ростом налогооблагаемой базы и благосостояния калужан на первые позиции стали выходить вопросы эффективного развития городской среды.

- Основные приоритеты, которые расставили перед нами сами калужане - это улучшение жилищных условий, проведение капитального ремонта домов; содержание общедомового имущества; предоставление коммунальных услуг; дорожное хозяйство; благоустройство придомовых и городских территорий; создание благоприятной экологической обстановки; безопасность дорожного движения и транспорт, - сказал Константин Горобцов. – Именно они станут первоочередными задачами муниципальной власти на ближайшее время и послужат эффективным инструментом развития Калуги.

 


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Тэги: oбщество городской голова калуги константин горобцов

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