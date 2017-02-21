Константин Горобцов: «Наша задача - превратить инициативы жителей в эффективный инструмент развития»

21.02.2017 17:46 288

Об этом Городской Голова города Калуги Константин Горобцов заявил в своем выступлении на отчете за 2016-й год, который проходит сейчас в концертном зале областной филармонии.

Градоначальник Калуги отметил, что с приходом в регион и областную столицу инвестиций, развитием производства, ростом налогооблагаемой базы и благосостояния калужан на первые позиции стали выходить вопросы эффективного развития городской среды.

- Основные приоритеты, которые расставили перед нами сами калужане - это улучшение жилищных условий, проведение капитального ремонта домов; содержание общедомового имущества; предоставление коммунальных услуг; дорожное хозяйство; благоустройство придомовых и городских территорий; создание благоприятной экологической обстановки; безопасность дорожного движения и транспорт, - сказал Константин Горобцов. – Именно они станут первоочередными задачами муниципальной власти на ближайшее время и послужат эффективным инструментом развития Калуги.