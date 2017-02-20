Константин Горобцов: «Калуга готова разместить самые современные востребованные производства»

20.02.2017 16:23 651

Об этом градоначальник Калуги заявил участникам индустриального тура на производственные площадки города, который начался в понедельник, 20 февраля. Организаторами мероприятия выступили Городская Управа и деловой клуб «Государство. Наука. Бизнес».

В рамках двухдневного пребывания в городе запланировано знакомство участников со свободными для инвестиций производственными площадками в индустриальных парках «Росва», «Грабцево», «Калуга-Юг», посещение успешно работающих в Калуге действующих производств. Потенциальные инвесторы из России, Китая, Австрии и Финляндии смогут самостоятельно оценить преимущества размещения своего бизнеса именно в нашем городе.

– В Калуге созданы самые привлекательные условия, находящиеся под непосредственным контролем городских и областных властей, для размещения бизнеса. Муниципальные и региональные власти делают все для уменьшения административных барьеров, – отметил, приветствуя участников индустриального тура, Городской Голова города Калуги Константин Горобцов. Он рассказал гостям об успешной практике реализации муниципального проекта городского парковочного пространства, складывающемся муниципально-частном партнерстве для осуществления проектов по реновации застроенных территорий, перспективных планах по созданию логистических центров, эффективному использованию муниципальной собственности. Градоначальник пригласил потенциальных инвесторов принять участие в реализации этих планов.

Отвечая на вопросы журналистов, Константин Горобцов рассказал, что муниципалитет заинтересован в появлении на его территории самых современных производств, которые смогут способствовать развитию Калуги, реализации важных городских проектов по совершенствованию социальной и другой инфраструктуры с помощью привлеченных инвестиций.

– Калуга активно заявляет о своих возможностях по привлечению инвестиций на федеральном уровне. В прошлом году прошла презентация города в Москве. В Калуге впервые состоялся экономический форум, рассказывающий об инвестиционном потенциале областной столицы, – сказал Константин Горобцов. – Теперь пришла пора практического знакомства потенциальных инвесторов с нашим городом. Мы надеемся, что наглядная демонстрация работы индустриальных парков и их возможностей для бизнеса поможет привлечь в регион новые компании, которые будут решать свои задачи и содействовать нашему движению вперед.