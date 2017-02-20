Жители попросили вернуть пункт полиции на старое место

17 февраля 2017 года состоялась отчетно-выборная Конференция территориального общественного самоуправления «Территориальная община «Дружба», осуществляющего свою деятельность в микрорайоне «Ольговка» г. Калуги. Жителями Общины подведены итоги работы за 2016 год.
За отчетный период проделана большая работа в культурно-массовом и патриотическом секторе, в сфере благоустройства. Проведены мероприятия посвященные Дню Победы, чествованию ветеранов и пожилых людей, состоялись спортивные праздники для молодежи и их родителей. Реализованы мероприятия по оснащению оборудованием детских площадок, отремонтировано дорожное покрытие отдельных дворов.
Общим голосованием результаты работы Общины, ее Совета и рядовых членов единогласно признаны удовлетворительными.
На Конференции жителями Общины поднят вопрос об обращении к руководству УМВД РФ по г. Калуге о возобновлении работы опорного пункта полиции по прежнему адресу его расположения: г. Калуга, ул. Тарутинская, 192 к 1.
Перенос указанного пункта полиции в помещение жилого комплекса «Малиновка» (ул. Тарутинская, д. 231 к 9), где зарегистрировано в настоящий момент всего около 450 человек, крайне не удобен для большей части населения (более 6500 человек), проживающего в основном жилом массиве микрорайона.
Путь следования к полицейскому участку в настоящее время предполагает пересечение очень оживленной транспортной магистрали ул. Тарутинской и находится на большом удалении от основного жилого массива. Особо проблематично добираться до него пожилым жителям и в темное время суток, в период повышенного риска совершений правонарушений.
Председатель ТОС «Дружба», депутат Городской Думы г. Калуги Ю.К. Титков
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