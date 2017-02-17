Порядка 150 фермерских хозяйств приняли участие в ярмарке

17 февраля Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ посетил сельскохозяйственную ярмарку на площади Старый торг.
В ярмарке принимают участие сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, фермерские хозяйства Калуги и Калужской области.
– Здесь представлена самая разная сельскохозяйственная продукция около 150 различных фермерских хозяйств, сельхозпредприятий, предприятий перерабатывающей промышленности, – рассказал Александр ИВАНОВ, – Это товары местных производителей: свинина, говядина, баранина, молочная, плодоовощная продукция и многое другое. Калужане с удовольствием приходят сюда каждую пятницу, они ждут этого дня, потому что именно здесь можно приобрести качественный продут от местных производителей. Первая подобная ярмарка состоялась в 1991 году, проводилась она на Театральной площади. Сейчас ярмарка переместилась на площадь Старый торг и стала доброй традиций, которая продолжается уже 25 лет.
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