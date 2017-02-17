Начинаем «Дачный марафон»!

В редакции «Калужского перекрёстка» стартует садово-огородный эксперимент. Присоединиться к нему могут все желающие!
Дачники уже активно готовятся к наступлению нового сезона: покупают грунт, семена помидоров, огурцов, перцев и прочих культур. Ещё раз перечитываются советы и рекомендации опытных огородников. Вот уже несколько лет они делятся своим опытом с журналистом «Перекрёстка» Еленой ВОЛОДИНОЙ, автором рубрики «Сад и огород», которая выходит в каждом номере нашей газеты. Материалы получаются настолько интересными, что их постоянными читателями стали даже те сотрудники нашего издания, которые дачниками не являются. Более того! Двое журналистов «Калужского перекрёстка» Александр ФАЛАЛЕЕВ и Оксана КОЛОСОВА, вдохновившись статьями Елены, пошли на дачный эксперимент. Они решили - между прочим, впервые в жизни! - пройти весь тот путь, который проходят все огородники: от покупки семян до, если повезёт, снятия урожая. Александр будет выращивать перцы, а Оксана - помидоры.
- Дачный опыт у меня практически нулевой, - говорит Оксана. - В детстве и юности мне, конечно, приходилось помогать родителям на даче: землю вскопать, картошку посадить, колорадских жуков потом с неё снять, грядку прополоть. Но вот такого, чтобы самой что-то посадить и вырастить, не было. Хотя нет! В возрасте лет десяти я вырастила в консервной банке на балконе большущую редиску, из которой мама потом сделала салат. Ну и лук в баночках из-под детского пюре периодически выращиваю. Мне самой интересно посмотреть, что получится из нашего эксперимента. Если помидоры хотя бы взойдут, уже буду счастлива.
- Дачи у меня никогда не было, - говорит Александр. - И весь мой огородный опыт ограничивается сельхозотрядом, где мы, студенты, собирали в пригородных совхозах уже готовый урожай картошки, капусты и морковки. Год назад мы с женой перебрались из городской квартиры в собственный загородный дом. На участке, ещё во время строительства дома, жена высаживала разную зелень, я был в роли наблюдателя, поливальщика и пожирателя. Думаю, пришло время серьёзно заняться огородничеством. Хочется не магазинных овощей, а собственноручно выращенных.
Каждую неделю мы будем рассказывать о том, как проходит наш эксперимент. Как и где мы выбирали грунт для посадки, семена, как сажали их и ухаживали за ними.
Кстати, уважаемые читатели, вы тоже можете присоединиться к нашему садово-огородному эксперименту. Расскажите о том, что собираетесь посадить на своих грядках, поделитесь с нами советами.
Ждём писем с рассказами и фотографиями:
Эта статья была опубликована в №7 газеты «Калужский перекрёсток» от 15.02.2017. Ещё больше интересных статей в электронном архиве издания.
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