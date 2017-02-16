Глава Городского самоуправления посетил школу в «Кошелеве»

16.02.2017 15:08 936

16 февраля Глава Городского самоуправления Александр ИВАНОВ посетил недавно открывшуюся современную школу в микрорайоне Кошелев.

Школа построена в рамках государственной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы.

Общая площадь школы около 26 тысяч квадратных метров, она способна принять 1360 детей. Само здание школы четырехэтажное.

– Увиденное впечатляет! Это первая построенная в областном центре школа за последние 20 лет, – поделился впечатлениями Александр ИВАНОВ, – здесь предусмотрено 67 учебных кабинетов, два бассейна, 4 спортзала, залы для занятий музыкой, хореографией и разными видами спорта, современная столовая. Один из этажей корпуса полностью оборудован под компьютерное обучение. Это современная школа, в которой, несомненно, детям будет комфортно учиться и развиваться.

Школа оснащена современными инновационными технологиями. На её территории расположена открытая спортивная зона площадью около 5 тысяч квадратных метров. Обучение в школе будет проводиться только в первую смену.