В Калуге создадут «Инновационную котельную»

15.02.2017 17:11 317

Это станет возможным благодаря заключенному соглашению о сотрудничестве между Городской Управой города Калуги, ЗАО НПВП «Турбокон», КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана и ООО НПП «35-й механический завод».

Соглашение было подписано на заседании Совета по инновационной политике при Городском Голове города Калуги, которое состоялось в среду, 15 февраля. На нем, в частности, обсуждался вопрос о внедрении инновационных разработок для повышения энергоэффективности муниципальной системы теплоснабжения.

– Мы будем участвовать в реализации этого проекта, используя созданное нами оборудование с повышенным КПД, который составляет до 96%, – рассказывает директор по науке ЗАО «НПВП «Турбокон» профессор Олег Мильман. – Предполагается, что первая такая котельная будет модернизирована на базе действующей в микрорайоне Тайфун. Экономический эффект от ее внедрения составит около 45 млн руб. До 2019 года в городе могут появиться шесть подобных объектов, и в одном из них будет создан демонстрационно-обучающий центр.

Директор Калужского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана Андрей Царьков считает, что с началом его реализации наступает новый этап в развитии энергетики области, ее переход на более высокий качественный уровень.

– Все участники проекта – от разработчиков до исполнителей – размещены на одной территории, являются нашими партнерами, – говорит Андрей Царьков. – Учебное заведение будет участвовать в проекте своими ресурсами – научным потенциалом и подготовкой специалистов для работы на подобных объектах.

Городской Голова города Калуги Константин Горобцов отметил, что подписание данного соглашения станет началом серьезной работы по продвижению в городе инновационных проектов, имеющих большое практическое значение.

– В будущем мы станем активнее использовать возможности Совета по инновационной политике для кооперации наших предприятий, – говорит Константин Горобцов. – Его работа в прошлом году уже дала свои результаты. Мы провели экономический форум в Калуге, продемонстрировали наши возможности в Москве, демонстрируя, что наш город представляет собой конгломерат интересных идей. Это позволило выбрать наиболее интересные из них, которые и начнем реализовывать уже весной. Все это положительно скажется на развитии Калуги и повлечет положительный экономический эффект.

Николай АКИМОВ