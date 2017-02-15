Любимов не будет гнать в Рязань «эшелоны с чиновниками из Калуги»

Как мы рассказывали, накануне президент Владимир Путин назначил на должность врио губернатора Рязанской области калужанина Николая Любимова. Весь вторник друзья и знакомые поздравляли Любимова с назначением на его личной странице в Facebook.
Естественно, многие задались вопросом, кого из тех, с кем он работал в Калуге, новоиспечённый глава Рязанской области позовёт в свою команду. На этот вопрос Николай Любимов ответил во время выступления перед депутатами Рязанской областной думы в среду, 15 февраля.
- Сразу хотелось бы сказать, что в своей работе я намерен опираться на местные кадры – людей с Рязанщины, - сказал, в частности, Любимов. – Я не собираюсь гнать сюда эшелоны с чиновниками из Калуги или Москвы. Здесь очень много талантливых и перспективных людей. Я со своей стороны постараюсь использовать свой опыт муниципальной, региональной, федеральной работы на благо развития Рязанской области. Очень рассчитываю на помощь актива местных жителей. Уверен, что вместе мы сможем улучшить жизнь рязанцев и стать одним из лучших регионов России.
Врио губернатора сообщил также, что вместе с ним в Рязань переедет и его семья: жена и две дочери.
- Моя семья поддержала меня в этом ответственном выборе и собирается вместе со мной жить здесь, в Рязанской области.
Во время выступления, которое продолжалось чуть более четырёх минут, Николай Любимов сделал несколько комплиментов Рязанщине и её жителям, подчёркивая, что это «перспективный и богатый, прежде всего, талантливыми людьми регион». Несколько раз в его речи звучала фраза: «наш регион».
Особо Любимов обозначил своё уважительное отношение к прежнему губернатору Олегу Ковалёву.
- Хотя это была инициатива самого Олега Ивановича – досрочно уйти в отставку – я уверен, что он останется членом команды Рязанской области и вместе мы сможем сделать ещё многое на благо жителей нашего региона, в том числе и на федеральном уровне. В настоящий момент я предложил Олегу Ивановичу стать советником губернатора на общественных началах. Надеюсь, он примет это предложение.
В ближайшей перспективе врио губернатора Рязанской области планирует сосредоточиться на строительстве больницы скорой медицинской помощи, физкультурно-оздоровительных комплексов и дорожном строительстве.
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