Константин Горобцов ознакомился с деятельностью 35-го завода

Во вторник, 14 февраля, градоначальник Калуги Константин ГОРОБЦОВ посетил научно-производственное предприятие «35 механический завод».
В сопровождении генерального директора Игоря СМИРНОВА Городской Голова посетил цеха, производственные участки и испытательные лаборатории предприятия. Этот завод, занимается сегодня производством теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха, промышленного холодильного и морозильного оборудования, фильтрования и очистки газов. Продукция поставляется, прежде всего, для газотранспортной и газодобывающей отраслей промышленности. 35-й завод сотрудничает и с другими калужскими предприятиями теплоэнергетики, например с ЗАО НПВП «Турбокон». А недавно здесь налажен и выпуск промышленных металлоконструкций.
Осмотрев уникальные технологические линии, Константин Горобцов поинтересовался условиями труда сотрудников и потребностями в специалистах, а также обсудил с руководством предприятия вопросы взаимодействия с муниципалитетом в решении актуальных вопросов.
– Предприятие обеспечено заказами и я уверен, что все, кто здесь трудятся, могут с уверенностью смотреть в будущее. Ведь газотранспортная и газодобывающая отрасли промышленности у нас в стране постоянно развиваются, – сказал Константин Горобцов. – Мы также рассчитываем, что 35-й завод со своими ресурсами и номенклатурой выпускаемой продукции, в частности металлоконструкциями, будет активнее участвовать в реализации городских проектов, связанных со строительством, которые мы намерены осуществить в уже ближайшее время.
Николай АКИМОВ. Фото И. Рулёва
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