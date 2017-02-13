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Доходы бюджета увеличились на 5 миллионов

13.02.2017 14:38 0 725
Доходы бюджета увеличились на 5 миллионов

13 февраля состоялось очередное заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Александра ОДИНОЧНИКОВА.

Депутаты одобрили поправки в бюджет города на 2017 год.

Доходная часть бюджета увеличивается на 5 миллионов рублей, кроме того перераспределяются средства в рамках ранее утверждённых параметров.

400 тысяч рублей выделяется для поддержки социально ориентированных НКО. Сто тысяч рублей выделяется на ремонт крыши средней школы № 13.

Пять миллионов рублей  будет направлено на проведение ремонта автомобильных дорог.

714 тысяч рублей выделяется для частичной компенсации расходов граждан по организации систем индивидуального отопления.

Десять миллионов рублей будет направлено на благоустройство территории, ограниченной улицами Марата, Рылеева, Дзержинского и Кирова, 12 миллионов рублей – на актуализацию комплексной зоны охраны объектов культурного наследия и разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Указанные средства в сумме 22 миллионов снимаются с реконструкции моста в районе деревни Белая. Депутаты Алексей КОЛЕСНИКОВ и Евгений КАМЕНАРОВИЧ подняли вопрос о дальнейшей судьбе аварийного моста. Как сообщил членам комитета начальник управления строительства Дмитрий ДЕНИСОВ, подготовка проектно-сметной документации по проекту реконструкции завершена, работы по реконструкции планируется провести за счёт софинансирования из областного бюджета.

Депутаты рассмотрели вопрос о согласовании мирового соглашения между Городской Управой и ООО «Караван».

Задолженность ООО «Караван» перед Городской Управой по арендной плате за земельные участки составляет 26,5 млн. рублей. В целях урегулирования спора ООО «Караван»  предложио в счёт погашения задолженности передать в муниципальную собственность 42/100 доли от нежилого помещения общей площадью 297 кв. метров в доме № 11 по ул. Спартака общей стоимостью 18,7 миллионов рублей. Оставшаяся доля помещения также будет передана городу в 2017 году в счёт погашения задолженности.

Члены комитета поддержали проект мирового соглашения и  вынесли вопрос на заседание Городской Думы.

Были одобрены изменения в Положение «Об управлении по работе  с населением». В целях упорядочения работы управления по благоустройству сельских населенных пунктов, его полномочия  дополняются работами по ремонту, очистке  и дезинфекции колодцев и родников, стоящих на балансе города.

Получило поддержку депутатов и предложение по установлению границ ТОС «Калашников хутор».

В ходе заседания также была заслушана информация о деятельности управления делами Городского Головы.

В 2016 году управлением велись работы по совершенствованию системы предоставления муниципальных услуг, развитию электронного документооборота, системы защиты информации, совершенствованию нормативно-правовой базы муниципалитета. Информация была принята к сведению.


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Тэги: oбщество городская дума

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