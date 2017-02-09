Константин Горобцов: «Мы поддерживаем важные для города производства»

В четверг, 9 февраля, Городской Голова города Калуги Константин ГОРОБЦОВ встретился с представителями АО «Биотехнологический комплекс – Росва» и обсудил с ними вопросы взаимодействия инвестиционного предприятия с администрацией города.
Во встрече приняли участие инвестор АО «Биотехнологический комплекс –Росва» Лев Черной и генеральный директор предприятия Владимир Громовик.
Они ознакомили градоначальника с деятельностью предприятия и рассказали о перспективных планах. АО «Биотехнологический комплекс – Росва» нацелено на комплексное развитие – от выращивания зерна до его глубокой переработки. Объем переработки зерна после выхода предприятия на полную производственную мощность составит 250 тысяч тонн пшеницы в год, а общий объем инвестиций в перспективе – порядка 30 млрд рублей. Выращивать зерно предполагается в том числе на собственных площадях. На производстве будет налажен выпуск клейковины, крахмала, глюкозно-фруктозного сиропа, моногидрата глюкозы, сорбитола, кормовой добавки для различных отраслей народного хозяйства. Большая часть этой продукции в России сегодня импортируется. Все процессы на объекте экологически чистые, безотходные и энергоэффективные. Константин Горобцов выразил серьезную заинтересованность в успешном развитии этого проекта, представляющем важность для экономики Калуги.
– Наш город является инновационным центром, где уже разрабатываются и внедряются уникальные проекты, способствующие развитию народного хозяйства, – отметил градоначальник. – В то же время у нас ведут свою деятельность и предприятия аграрного комплекса. Поэтому мы поддерживаем современные инновационные производства, создающие новые рабочие места и способствующие развитию экономики Калуги. АО «Биотехнологический комплекс – Росва» вполне может создать серьезный стимул как для развития сельского хозяйства пригородной зоны, так и для появления новых предприятий малого и среднего бизнеса по переработке производимых заводом продуктов.
Константин Горобцов принял предложение руководства АО «Биотехнологический комплекс – Росва» в ближайшее время посетить предприятие, чтобы на месте ознакомиться с ведущейся на нем деятельностью.
Николай АКИМОВ, Фото И. Рулёва
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