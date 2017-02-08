В Калужской области резко выросла заболеваемость гепатитом А

В 2016 году в Калужской области было зарегистрировано 128 случаев острых вирусных гепатитов. Из них 66% - это случаи заболевания гепатитом А.

- По сравнению с 2015 годом заболеваемость увеличилась почти в два раза и впервые за три года превысила российский показатель, что свидетельствует о его подъёме, - сообщила в среду, 8 февраля, на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Светлана РОЖКОВА. – Экономический ущерб от заболеваемости вирусным гепатитом А составил около 2 миллионов рублей.

Наиболее эффективным профилактическим средством борьбы с этим вирусом является иммунизация групп риска и контактных лиц в очагах острого гепатита А. К группам риска, в частности, относятся дети в возрасте 6 лет, сотрудники медучреждений, сферы обслуживания населения, предприятий пищевой промышленности, а также работники, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения.

На данный момент вакцинация против этого заболевания проводится только в Обнинске. Средства на закупку вакцины в областном бюджете не предусмотрены. Между тем, специалисты Роспотребнадзора считают, что в ближайшие два-три года нас ждёт дальнейший рост заболеваемости гепатитом А.

- Высока вероятность возникновения групповых заболеваний, особенно в детских коллективах, - добавила Светлана Рожкова. – Министерству здравоохранения предлагается предусмотреть необходимый объём финансовых средств для закупки вакцины против гепатита А.

По словам руководителя регионального Управления Роспотребнадзора, необходимо примерно 3,5 тыс. доз вакцины, что будет стоить областной казне примерно 2,5 млн. рублей.

Гепатит А занимает ведущее место в структуре острых вирусных гепатитов. Ежегодно в мире регистрируется около 1,5 млн. случаев вспышки этой инфекции, связанной с употреблением инфицированных продуктов питания и воды. Для вирусного гепатита А характерны периодические подъёмы заболеваемости с интервалами 4-6 лет.