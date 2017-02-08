8 февраля – День российской науки

08.02.2017 10:32 672

В среду, 8 февраля, страна отмечает День российской науки. Этот праздник был учреждён указом президента РФ в 1999 году.

Именно 8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году - в Российскую Академию наук.

В этот день поздравления с праздником получают все те, благодаря кому человечество обрастает новыми знаниями и технологиями. В том числе и от первых лиц Калужской области. Публикуем на этой странице их поздравления, а также несколько рассказов о предприятиях научной отрасли нашего региона.

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ

Уважаемые ученые, аспиранты, студенты!

Примите искренние поздравления с Днем российской науки.

В наше время наука стала базовым ресурсом экономики, фундаментом высоких технологий, обеспечивающим современный прогресс.

Калужская область всегда гордилась своими талантливыми учеными, которые внесли значимый вклад в становление мировой научной мысли.

Сегодня большие надежды возлагаются на новое научное поколение, уникальные проекты которого помогают в решении актуальных задач социально-экономического развития региона.

Внедрение научных исследований в реальное производство, трансформация фундаментальных разработок в высокотехнологичные продукты стали характерной чертой калужских индустриальных парков и особой экономической зоны «Калуга».

Уверен, что талант и целеустремленность ученых станут прочной основой экономической мощи региона и России, создадут реальные предпосылки для повышения качества жизни людей.

Желаю всем работникам науки реализации творческих планов, ярких открытий, здоровья и благополучия!

Депутат Государственной Думы от Калужской области Геннадий СКЛЯР.

Уважаемые сотрудники научных учреждений, преподаватели, ученые – исследователи!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем российской науки – профессиональным праздником тех, кто занимается развитием приоритетных направлений фундаментальных и прикладных исследований, наращиванием технологического потенциала страны.

В современной жизни науке отводится особое место в обеспечении высокого уровня развития экономики, разработке новых технологий, создании наукоёмкой инновационной продукции. Поэтому среди безусловных приоритетов Калужской области - формирование эффективной инновационной среды, поддержка перспективных исследований, передовых научных центров и талантливой молодежи.

Сегодня, значительно возрастает роль учёных, работников НИИ и инженеров в укреплении экономической мощи государства.

Убежден, что мощный потенциал научного сообщества региона способен стать одним из важнейших ресурсов всестороннего развития Калужской области и России в целом.

Примите мои искренние поздравления! Желаю вам новых открытий и научных свершений, творческих достижений, здоровья и благополучия!

Как в Калужском филиале НПО им. С. А. Лавочкина создают оборудование для космических аппаратов

Космический аппарат «Электро-Л» №2 в сборочном цехе

Обычно работа таких специалистов не освещается в СМИ. Мы знаем, как зовут главных конструкторов ракет, но не знаем имен тех, кто создавал стенды для отработки их конструкций. Между тем тщательная проверка работы всех систем космических аппаратов - одно из главных направлений работы Калужского филиала НПО имени С. А. Лавочкина.

Особенности наземной отработки новых изделий

Начальник сектора разработки спецустройств и перспективного моделирования - Виктор ЮДИН. На работу в НПО имени С.А. Лавочкина он пришел в 2004 году и сейчас возглавляет сектор, создающий одну из самых важных систем стенда для наземной отработки космических аппаратов - систему управления и обратной связи. Наземные испытания космической техники стоят в ряду основных этапов ее создания. ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина» самостоятельно осуществляет наземную экспериментальную отработку конструкций космических аппаратов и разгонных блоков.

Ремонт космического аппарата в космосе практически невозможен. Вернуть его на Землю, починить и отправить назад нельзя. Значит, космические аппараты необходимо конструировать и собирать так, чтобы они не прекращали функционировать в течение всего срока эксплуатации. И задача разработчиков на этапе конструирования и изготовления как раз в том и заключается, чтобы проверить надежность конструкции, работу механизмов и программного обес­печения до введения аппарата в эксплуатацию. При этом испытания аппаратов проводятся другими специалистами, а Калужский филиал для этих испытаний разрабатывает и изготавливает:

стендовое оборудование для отработки функционирования механических систем;

оборудование для отработки посадки при различных внешних условиях (атмосферных, гравитационных, температурных и т. д.);

и другие специальные стенды, учитывающие особенности той или иной научной программы.

- Получается, что ваша задача - смоделировать условия космоса.

- Полностью моделировать работу аппарата в космосе нет необходимости. Проверяют не космические аппараты целиком, а их составные части и программы, которые ими управляют. Как правило, нам нужно задать определенный режим испытаний для отдельного поворотного модуля или проверить работоспособность бортового комплекса управления при помощи специального контрольного и технологического оборудования.

- Это требует какого-то особого оборудования?

- Безусловно. Часто для испытания какого-нибудь нового узла или механизма требуется создать отдельный испытательный стенд. Например, недавно мы изготовили специальную платформу, способную вращаться в трех плоскостях. Она предназначена для проверки работоспособности программы бортового комплекса управления космическим аппаратом, благодаря которому космический аппарат в полете ориентируется в пространстве, поворачивается и двигается в нужном направлении. Вращаясь, платформа создает иллюзию полета, датчики бортового комплекса управления считывают положение аппарата, и мы можем проверить, как программное обеспечение обрабатывает полученные данные и реагирует на них. Это кажется простым до тех пор, пока не начнешь реализовывать на практике. Данная платформа имеет достаточно сложную конструкцию. Ее пришлось полностью создавать с нуля - и механическую, и электрическую части, и програм­мное обес­печение. В этом и заключается работа сектора - мы создали устройство, благодаря которому можно проверить, как одна из основных систем космического аппарата поведет себя на орбите.

- А лунную станцию зачем с вышки сбрасывать?

- Не саму станцию, а только ее макет. Это еще один хороший пример того, чем мы занимаемся. На 2019 год планируется отправка автоматической станции «Луна-Глоб». Чтобы проверить, как аппарат весом в полторы тонны прилунится, Калужский филиал разработал специальный бросковый стенд. Наш сектор разрабатывал систему управления стендом, включающую в себя измерение скорости испытуемого объекта, подрыв пиропатрона для отделения макета от стенда и т. д. Он выглядит, как подъемный кран, по наклонной стреле которого движется макет спускаемого аппарата. При достижении макетом определенной скорости движения срабатывает пиропатрон, и аппарат летит к «поверхности планеты», в роли которой выступает контейнер, заполненный аналогом лунного грунта. С помощью этого броскового стенда можно понять, как ведет себе достаточно тяжелый и объемный аппарат в свободном падении, как работают его посадочные системы и что с ним происходит в момент столкновения с поверхностью.

Нужны самостоятельные инженеры

- Вашему предприятию, НПО имени С. А. Лавочкина, в этом году исполняется 80 лет. Наверняка за это время накоплен огромный опыт таких работ.

- Каждый новый космический аппарат требует нового подхода к тестированию, а значит, и нового оборудования для его проведения, - рассказывает директор Калужского филиала НПО имени С.А. Лавочкина Павел Середин. - В состав комплекса наземной отработки входит до 25 видов различных испытаний - тепловых, радиационных, вакуумных и т. д. Все это делается для того, чтобы космический аппарат надежно функционировал в течение положенного срока. Сейчас на орбите работают созданные на нашем предприятии метеоспутники «Электро-Л» и «Электро-Л» № 2. Это уникальные космические аппараты, разработанные в соответствии с Федеральной космической программой России. Космические аппараты входят в состав геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро» и предназначены для обес­печения оперативной гидрометео­рологической информацией подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также соответствующих служб ВС РФ. В них вложен огромный труд многих специалистов космической отрасли, в том числе и специалистов Калужского филиала.

Спутники «Электро-Л» работают на орбите, и перед нами уже стоят новые задачи:

лунные проекты, предусматривающие изучение Луны с орбиты, разведку ресурсов в приполярных областях и предполагаемых мест посадки следующих лунных экспедиций. После 2025 г. создание лунной базы - новый проект, включающий в себя серию экспедиций с доставкой к Луне и на ее поверхность полезной нагрузки.

Космические обсерватории проекта «Спектр», предназначенные для проведения фундаментальных астрофизических исследований.

Миссии по изучению Марса и его спутника Фобоса, целевая задача которых - исследование поверхности космических тел, проведение геологических проб и обнаружение следов возможного существования жизни на планете как в настоящем, так и в прошлом.

- А какое образование нужно, чтобы приобщиться к космосу?

- Инженерное. Большинство наших сотрудников - выпускники МГТУ имени Н. Э. Баумана. Кстати, в основном это молодые специалисты, которые приходят к нам, еще учась на последних курсах или сразу после вуза. Но нужно понимать, что у нас очень строгий отбор. Остаются работать только самые квалифицированные, дисциплинированные, ответственные и самостоятельные, поскольку от вклада каждого отдельного специалиста зависит успех всей космической программы. Наш девиз: «Умеем решать неразрешимые задачи».

Все, кто близок к науке, кто идеями и достижениями двигает прогресс, отмечают свой праздник 8 февраля.

Наука всегда была в основе развития общества, и наши ученые также стремятся к познанию всего неизведанного. Развитие и процветание российской науки ведет к величию страны.

Мы любим космос, мы работаем для того, чтобы все, что может дать космическая деятельность, использовалось на благо людей, на благо наших соотечественников.

Коллектив Калужского филиала НПО им. С.А. Лавочкина поздравляет всех с Днем науки!

Желаем новых достижений, здоровья, радости, удачи и успехов.

Новые технологии и развитие коллектива – главные условия поступательного движения!

АО «КНИИТМУ» - научно-производственное предприятие, активно участвующее в решении одной из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед радиоэлектронной промышленностью России: создание и широкое внедрение на объектах силовых министерств и ведомств страны современных высокотехнологичных средств связи и управления

Для ее решения предприятие прикладывает значительные усилия в направлении развития производственно-технологической и научно-экспериментальной базы, социального развития коллектива - постоянно совершенствует комплексную технологию сквозного цикла проектирования, изготовления и испытаний радиоэлектронных изделий; модернизирует парк средств разработки конструкторской документации и программного обеспечения, производственного, стендового и испытательного оборудования; совершенствует инфраструктуру; выполняет социальные и мотивационные программы предприятия.

Главное направление деятельности АО «КНИИТМУ» - создание удовлетворяющих ожидания потребителей аппаратуры и комплексов бортовых и наземных (корабельных) систем связи и управления, систем мониторинга и оповещения, подвижных аппаратных связи и управления и другого радиоэлектронного оборудования, их серийное изготовление и внедрение на объектах потребителей: Минобороны и МЧС России, ГУСП, государственных учреждений и промышленных предприятий.

В создаваемых и модернизируемых изделиях широко внедряются инновационные технологии цифровой обработки информации в сетях связи, интеграции различных услуг связи и услуг информационного обеспечения потребителей.

Внедрение новых производственных и информационных технологий позволяет предприятию на высоком техническом уровне и с высоким качеством своевременно выполнять задачи, поставленные заказчиками.

АО «КНИИТМУ» является одним из признанных научных центров России. На базе предприятия ежегодно проводится Российская научно-техническая конференция «Новые информационные технологии в системах связи и управления».

Работники предприятия уверены, что усилия коллектива и реализуемая техническая и социальная политика обеспечат перспективное и стабильное развитие АО «КНИИТМУ» в сложных экономических условиях.

В День российской науки желаем работникам АО «КНИИТМУ» и других научных организаций и предприятий промышленности России оптимизма, новых свершений, плодотворной работы в решении поставленных задач, крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Акционерное общество «Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств» (АО «КНИИТМУ»)

Безопасность под контролем

О «Прогресс-Экология» – предприятие, выпускающее инновационное оборудование для очистки воды и воздуха и обладающее мощным научным потенциалом. С 1999 года АО «Прогресс-Экология» занимается проектированием, внедрением и монтажом оборудования, которое применяется на крупных промышленных объектах, атомных электростанциях, предприятиях атомной отрасли и в ядерной медицине.

В 90-е годы специалисты компании разработали современные аэрозольные и аэрозольно-сорбирующие фильтры, которые устанавливаются в систему спецвентиляции атомной станции для эффективной очистки помещений от радиоактивных веществ. Эта технология стала очень востребованной и в последующем совершенствовалась.

Сегодня предприятие АО «Прогресс-Экология» – крупнейший поставщик фильтров, в том числе – термовлаго-стойких, сейсмостойких, фильтров-адсорберов радиоактивного йода, само-очищающихся фильтров, фильтров химической водоподготовки, а также нагревателей, испарителей и другого технического оборудования. Свои установки компания оснащает инновационными автоматическими системами управления с выводом параметров на дисплей.

Развивая направление инжиниринга, АО «Прогресс-Экология» может обеспечить проектирование, изготовление и монтаж вентиляционного оборудования любой сложности «под ключ», что было выполнено, например, на Нововоронежской АЭС-2.

Особенность проектов предприятия в том, что каждый раз оборудование проектируется индивидуально, под конкретную станцию.

Сложный и интересный проект был реализован на Белорусской АЭС. Одним из условий подписанного соглашения было то, что часть оборудования российская сторона должна была изготовить на белорусских предприятиях. Эту задачу успешно выполнили, создав в Бресте совместное предприятие ООО «Внедренческое предприятие Альтернатива», которое изготавливает и поставляет оборудование по разработкам АО «Прогресс-Экология».

Сейчас в АО «Прогресс-Экология» реализуются современные подходы управления предприятием, внедряется автоматическая система управления качеством. Под требования атомной энергетики разрабатывается автоматический грязевой фильтр. Проведены испытания современного устройства перекрытия вентиляционного канала, которое в случае какого-либо катаклизма закроет вентиляционные ходы на станции. Эта разработка уже получила патент. Ведется проектирование установки упаривания жидких радиоактивных отходов. Совместно с созданным в Беларуси предприятием разработаны принципиально новые конструкции теплообменников из нержавеющей стали.

В конструкторском бюро предприятия работают специалисты высокой квалификации, в том числе – кандидаты наук. АО «Прогресс-Экология» сотрудничает с ведущими научными институтами страны, имеет свой исследовательский центр в российском химико-технологическом институте им. Менделеева. В данный момент совместно с этим институтом разрабатываются новые сорбенты, которые помогут решить проблему адсорбции йода при высоких температурах.

АО «Прогресс-Экология»