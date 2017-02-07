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Константин Горобцов: «Безопасность в городе требует общих усилий»

07.02.2017 09:18 0 688
Константин Горобцов: «Безопасность в городе требует общих усилий»

Городской Голова города Калуги Константин Горобцов призвал объединить усилия всех управлений и подведомственных организаций муниципалитета, чтобы город продолжал оставаться безопасным для его жителей.

По итогам заслушанного 6 февраля на рабочем совещании в Городской Управе доклада об оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Калуга в 2016 году и задачах на 2017 год градоначальник отметил, что в 2016 году произошло значительное снижение количества преступлений по всем направлениям.

- Для того, чтобы эта тенденция была постоянной, нужны усилия от всех подразделений Городской Управы, - считает Константин Горобцов. Он также предложил найти возможность для размещения на одном сервере информации со всех видеокамер наблюдения, имеющихся в городе. Это расширило бы возможности действующей в городе системы «Безопасный город», позволяющей оперативно реагировать на совершенные правонарушения и устанавливать виновных в них лиц.

- Необходимо делать все для того, чтобы калужане продолжали чувствовать себя на улицах безопасно, - убежден Константин Горобцов.

В своем докладе начальник УМВД России по городу Калуге полковник полиции Станислав Орехов отметил, что социально-экономическая и общественно-политическая обстановка, сложившиеся в городе, позволили обеспечить контроль за криминальной ситуацией. Криминальная обстановка на территории Калуги по итогам двенадцати месяцев 2016 года характеризовалась уменьшением общего числа зарегистрированных преступлений, в том числе количества особо тяжких и тяжких преступлений. В структуре преступности произошло снижение количества зарегистрированных тяжелых преступлений - умышленных убийств, убийств, совершенных на бытовой почве, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а также разбоев, грабежей, различных краж, изнасилований и других видов преступлений.

Личный состав городского УМВД принимал непосредственное участие в проведении 85 федеральных, областных и местных оперативно-профилактических операций и мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений и преступлений.

За отчетный период на территории Калуги было раскрыто 2294 преступления, Принимаемые оперативно-профилактические меры позволили увеличить раскрываемость разбоев, грабежей, краж. Также в прошлом году состояние преступности в общественных местах, в том числе на улицах, характеризовалось уменьшением числа зарегистрированных преступлений.

За 12 месяцев сотрудниками управления была осуществлена охрана общественного порядка при проведении 1355 мероприятий с массовым пребыванием граждан. Во время их проведения массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий допущено не было.

Сотрудники УМВД провели за год 16 встреч на предприятиях города и более 30 - в ТОСах, что способствовало усилению обратной связи между ведомством и населением города. По словам Станислава Орехова, в свой работе УМВД делает особый акцент на работу с городской общественностью, и такое сотрудничество будет продолжено в 2017 году.


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Тэги: общество городской голова калуги константин горобцов

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