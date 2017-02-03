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Константин Горобцов посетил творческий центр «Созвездие»

03.02.2017 16:15 0 70
Константин Горобцов посетил творческий центр «Созвездие»

В четверг, 2 февраля, Городской Голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ побывал в гостях у воспитанников центра развития творчества детей и юношества «Созвездие». Не столь давно у Центра появилось новое здание, расположенное на улице Поселковой. В здании, где ранее располагался межшкольный учебный комбинат, ныне  работают новые студии и объединения для талантливых ребят со всего города.

Градоначальнику продемонстрировали все, чем гордятся педагоги и воспитанники этого замечательного учреждения, объединяющего людей неравнодушных и увлеченных. Причем, творческим процессом здесь увлечены и педагоги, и их воспитанники.

Гидами в познавательной экскурсии по «Созвездию» выступили директор Центра Светлана Милютина и начальник управления образования города Калуги Ольга Лыткина. Константин Михайлович осмотрел заново отремонтированные и оборудованные помещения для разнообразных творческих занятий, побывал на репетициях музыкантов и танцоров, понаблюдал за деятельностью юных техников-изобретателей. Особой гордостью «Созвездия» стал собственный концертный зал, где можно проводить музыкальные мероприятия любых форматов – спектакли, концерты, танцевальные вечера, киносеансы и многое другое.

Еще одним поводом для визита градоначальника в Центр «Созвездие» стала победа калужских школьников на XI Всероссийских юношеских научных чтениях имени С. П. Королева в Самаре, где они получили дипломы государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Группа учащихся калужского «Созвездия» стали лауреатами по-настоящему серьезного научного форума, в котором приняли участие 604 школьника и педагога из 42 регионов России. Они были посвящены 60-летию начала космической эры человечества – юбилею запуска первого искусственного спутника Земли, 160-летию со дня рождения К. Э. Циолковского, 110-летию со дня рождения С. П. Королёва.

Константин Горобцов поздравил ребят с успехом, вручил им подарки и пожелал новых достижений на той стезе, которую они уже выбрали или в тех сферах, что еще ожидают их в самостоятельной и творческой жизни.


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Тэги: городской голова калуги общество


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