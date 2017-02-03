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В Городской думе наградили победителей «Битвы разумов»

03.02.2017 16:04 0 81
В Городской думе наградили победителей «Битвы разумов»

3 февраля состоялось награждение победителей областной интеллектуальной игры «Битва разумов».

Игра была посвящена вопросам избирательного права, участие в ней принимали ученики средних школ.

С приветственным словом к победителям обратился заместитель председателя Городской Думы Сергей ПАВЛОВ.

Сергей Владимирович рассказал ребятам об истории калужской Городской Думы, её структуре и основных направлениях деятельности, а также об особенностях избирательной системы Калуги.

– В 2015 году на выборах депутатов Городской Думы впервые применялась смешанная избирательная система, – подчеркнул Сергей Павлов, – это сделало избирательный процесс более демократичным, различные по своим политическим взглядам партии получили возможность войти в состав Думы, между депутатами от разных партий налажено тесное взаимодействие, все мы работаем на благо калужан.

О работе Молодёжной палаты рассказал её недавно избранный председатель Михаил СОКОЛОВ.

Председатель комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Александр ОДИНОЧНИКОВ в свою очередь рассказал о деятельности комитета, функционировании системы органов местного самоуправления и взаимодействии депутатов с территориальными общинами.

Школьники задали ряд вопросов, касающихся диалога между политическими партиями, взаимодействия депутатов с избирателями и органами исполнительной власти. Интересовало ребят и мнение народных избранников о перспективах развития города.

Подобные встречи планируется проводить регулярно, в дальнейшем запланированы встречи школьников с председателями комитетов Городской Думы.


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Тэги: городская дума общество

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