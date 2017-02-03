День окончания Стояния на Угре может стать всероссийской памятной датой

03.02.2017 15:47 177

Депутаты объединяются

Для того, чтобы внести калужское событие в список памятных дат России, в Законодательном Собрании области создана специальная рабочая группа, в состав которой кроме депутатов вошли специалисты учреждений культуры и эксперты-историки.

В работе заседания этой группы, которое состоялось в пятницу, 3 февраля, под председательством председателя комитета по законодательству ЗСКО Алексея Слабова, также принял участие бывший заместитель губернатора Калужской области, депутат Государственной Думы РФ Александр Авдеев.

Федеральный закон

Результатом работы депутатской группы стал проект федерального закона «О внесении изменений в 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

В ст. 1.1. этого Закона калужские законодатели предлагают внести абзац, учреждающий новую памятную дату – 11 ноября, как «День победного окончания Великого стояния на Угре 1480 года, освобождения от ига ордынских ханов».

Калужские историки поддерживают

История Великого стояния на Угре достаточно хорошо изучена калужскими историками. Великое стояние на Угре продолжалось несколько месяцев и сопровождалось локальными боевыми столкновениями объединённых русских войск с ордынскими полчищами.

По мнению специалистов, это военное событие, возможно, недооценено в российской истории из-за того, что генерального сражения так и не произошло. Тем не менее, эти боевые действия закончились победой русского войска – 11 ноября 1480 года хан Ахмат ушёл с берегов Угры, направившись на свою землю, в столицу, разорённую русскими казаками совместно с крымскими татарами.

Политическое значение

В пояснительной записке подчёркивается, что проблема суверенитета национальных государств выходит на современном этапе на передний план. Государства испытывают прессинг со стороны различных наднациональных структур, перераспределяя в их пользу значительную часть своих суверенных полномочий. В то же время российский президент, патриотические силы и государственно-ориентированная российская элита делают всё возможное для укрепления суверенитета нашей страны.

В этом смысле Великое стояние на Угре служит символом, подчёркивающим ценность суверенитета России. Результатом этого значимого для всей страны события стало освобождение русского и других народов нашей страны от ордынского ига и как следствие – появление на политической карте мира нового независимого государства. Соседние страны признали Русское государство с центром в Москве и де-юре и де-факто. На берегах Угры родилась держава, которая с того времени никогда не теряла свой суверенитет.

Вопросы процедуры

Процесс прохождения федеральных законов требует предельно тщательной подготовки и абсолютно убедительного обоснования. Поэтому областные законодатели решили не спешить и для начала заручиться поддержкой ученых, которые будут приглашены на научно-практическую конференцию, посвящённою этому событию.

Данное мероприятие инициировано губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым и ориентировочно состоится весной этого года в недавно построенном Инновационно-культурном центре.