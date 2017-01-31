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В доме для престарелых провели бесплатную юридическую консультацию

31.01.2017 16:07 0
В доме для престарелых провели бесплатную юридическую консультацию

31 января депутат Городской Думы, председатель Калужского отделения Ассоциации юристов России  Денис Курганов провел бесплатную юридическую консультацию в Калужском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

– Сегодня состоялась выездная юридическая консультация, – рассказал Денис КУРГАНОВ, – люди, которые находятся в доме - интернате, это люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, люди пожилого возраста, именно поэтому я для себя решил, что мы просто обязаны сюда приехать. Для чего? Что бы услышать проблемы, узнать, что их волнует и самое главное понять, чем мы можем им помочь.  

Круг вопросов, которые волнуют жителей дома-интерната, весьма обширен. Наиболее сложные вопросы были связаны с реализацией Федерального Закона  № 442 «Об основах социального обслуживания граждан», в том числе была затронута тема взимания платы за проживание в стационарных учреждениях.

– Я подготовлю запрос в Министерство труда и социальной защиты для того, чтобы выяснить, чем обусловлено взимание максимально возможного процента с доходов, лиц, проживающих в данном учреждении. Для решения этой проблемы необходим комплексный подход, – отметил, подводя итоги приёма, Денис КУРГАНОВ.

На приеме к депутату также обращались с вопросами, касающимися имущественных споров, земельных вопросов, вопросов наследования и многих других проблем. По всем вопросам были даны квалифицированные разъяснения.


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Тэги: общество городская дума

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