Грипп начал отступать

Ситуация по гриппу в Калужской области стабилизировалась, заболеваемость не превышает пороговых показателей.
За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 7012 случаев острых респираторных вирусных инфекций и 39 случаев гриппа. Грипп регистрируется в основном в Калуге - 25 случаев, а так же в Людиновском районе - 10 случаев, в Ульяновском - 3 случая и 1 случай в Обнинске. Чаще всего болеют взрослые. Пороговые показатели не превышены ни в одной из возрастных групп.
В Калуге заболеваемость снизилась на 6,6% по совокупному населению. Зарегистрировано 3183 случая ОРВИ и 25 случаев гриппа. На прошедшей неделе были закрыты на карантин 13 классов в пяти калужских школах.
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