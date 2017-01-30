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Грипп начал отступать

30.01.2017 11:13 0 Татьяна Светлова
Грипп начал отступать

Ситуация по гриппу в Калужской области стабилизировалась, заболеваемость не превышает пороговых показателей.

За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 7012 случаев острых респираторных вирусных инфекций и 39 случаев гриппа. Грипп регистрируется в основном в Калуге - 25 случаев, а так же в Людиновском районе - 10 случаев, в Ульяновском - 3 случая и 1 случай в  Обнинске. Чаще всего болеют взрослые. Пороговые показатели не превышены ни в одной из возрастных групп. 

В Калуге заболеваемость снизилась на 6,6% по совокупному населению. Зарегистрировано 3183 случая ОРВИ и 25 случаев гриппа. На прошедшей неделе были закрыты на карантин 13 классов в пяти калужских школах.


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Тэги: общество грипп эпидемия

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