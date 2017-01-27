О насилии в семье: «Ни одно уголовное дело не было возбуждено просто из-за шлепка!»

В пятницу, 27 января, Госдума РФ приняла законопроект о декриминализации семейных побоев. Единичные случаи рукоприкладства по отношению к близким людям будут отнесены к административным правонарушениям. К уголовной ответственности станут привлекать лишь тех граждан, которые совершили правонарушение повторно.

Как прокомментировал депутат Андрей Исаев, решение о принятии законопроекта о декриминализации побоев в семье «вполне осознанное и обдуманное» и во многом зависело от активности родительской общественности. Исаев признал, что в 2016 году, когда приняли закон, вводящий уголовную ответственность за побои в семье после первого же случая, была «совершена ошибка».

Между тем, для нашего региона эта ошибка, судя по статистике, негативных последствий не имела.

- Ситуация стабильная. Она не менялась ни в предыдущие годы, ни сейчас, - прокомментировал на пресс-конференции 27 января заместитель начальника полиции УМВД РФ по Калужской области Валерий ПОЛИДАНОВ. – Если коснёмся конкретно цифр, то в прошедшем году было совершено 280 преступлений, которые относятся к семейно-бытовым, в отношении детей – 170 правонарушений. Что хотел бы отметить: ни одно уголовное дело не было возбуждено просто из-за шлепка. Ни в коем случае! Уголовные дела возбуждались в отношении тех родителей, которые систематически наказывают детей, занимаются соответствующим воспитанием и до этого уже привлекались к административной ответственности. Возбуждение уголовного дела стало конечным результатом.