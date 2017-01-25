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Заксобрание области: системный подход к вопросам экологии

25.01.2017 15:43 0
Заксобрание области: системный подход к вопросам экологии

Депутатская комиссия по вопросам экологии будет создана на ближайшем заседании сессии. Об этом стало известно в среду, 25 января на рабочем совещании, посвященном Году экологии.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор ГРИБ, первый заместитель председателя областного парламента Виктор БАБУРИН, министр природных ресурсов и экологии региона Варвара АНТОХИНА, специалисты профильных ведомств.

- На прошлой неделе мы договорились, что будет сформирована депутатская комиссия по вопросам экологии. На сегодняшний день мы определились с ее численным составом и основными задачами, которые стоят перед ней. В состав комиссии войдут представители различных комитетов и депутатских фракций. Предполагается, что конкретный состав будет утвержден уже на ближайшем заседании сессии», - отметил руководитель областного парламента, открывая работу совещания.

Совершенствование экологического законодательства
По словам Виктора ГРИБА, главное направление деятельности депутатской комиссии – детальный анализ регионального законодательства в природоохранной сфере.
- Нужно совместно посмотреть, какие у нас есть в этой сфере полномочия, насколько эффективно мы ими пользуемся, какие документы мы еще можем принять. Кроме того, комиссия должна плотно поработать с нашими представителями в Государственной Думе, потому что многие, необходимые нам законы могут быть приняты только на федеральном уровне. Законодательное Собрание уже внесло ряд инициатив, которые с учетом замечаний, нам предстоит доработать», - отметил он.

Особое внимание, по мнению участников совещания, следует уделить вопросам экологического просвещения и воспитания. Калужские депутаты занялись изучением опыта своих коллег в других регионах и открыли для себя резервы работы в этом направлении.

В частности их заинтересовал закон, принятый в Ленинградской области по экологическому воспитанию и просвещению. Депутаты намерены изучить опыт применения этого закона и, возможно, также принять региональный закон о формировании экологической культуры.

«Чистая вода» - программа долговременная 
Несколько лет назад правительство начало реализацию программы «Чистая вода» для жителей области. Она была инициирована депутатами представительных органов и поддержана губернатором Анатолием АРТАМОНОВЫМ. 

- В эту программу уже вложены огромные ресурсы. На сегодняшний день выполнена ее первая часть – у нас практически в каждом поселении вопрос с водой решен. Но есть и вторая часть программы, которая напрямую связана с экологией – это водоотведение. Поэтому такую большую работу, которая очень важна для населения, нужно продолжить», - отметил в связи с этим первый заместитель председателя областного парламента Виктор БАБУРИН.

На десятилетия вперёд
Смысл Года экологии депутаты видят в том, чтобы сформировать фундамент всей дальнейшей работы экологической направленности.

- Опыт, накопленный нами в Год экологии, должен лечь в основу всей последующей, планомерной деятельности. К тому же есть такие вопросы, как, к примеру, очистка водоемов, которые решить в течение года невозможно и которые дадут эффект лишь через несколько лет, - пояснил председатель Заксобрания области.

Вместе с жителями
Год экологии депутаты планируют отметить в самом тесном взаимодействии с жителями области.
- Если мы будем заниматься этим сами по себе, ничего не будет, - отметил Виктор ГРИБ. По его мнению, только совместные усилия власти и населения дадут позитивный результат.

- Люди охотно участвуют в субботниках по очистке леса и берегов водоёмов от мусора. И, самое главное, после таких мероприятий у них самих отпадает желание мусорить. Ведь общеизвестно, что где чисто, там не мусорят, - говорит председатель Закосбрания.

По его словам, в последние годы в этом плане у нас стало заметно чище, но до идеала пока далеко. И Год экологии – отличный повод эту работу активизировать.


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Тэги: законодательное собрание

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