Заксобрание области: системный подход к вопросам экологии

Депутатская комиссия по вопросам экологии будет создана на ближайшем заседании сессии. Об этом стало известно в среду, 25 января на рабочем совещании, посвященном Году экологии.
В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор ГРИБ, первый заместитель председателя областного парламента Виктор БАБУРИН, министр природных ресурсов и экологии региона Варвара АНТОХИНА, специалисты профильных ведомств.
- На прошлой неделе мы договорились, что будет сформирована депутатская комиссия по вопросам экологии. На сегодняшний день мы определились с ее численным составом и основными задачами, которые стоят перед ней. В состав комиссии войдут представители различных комитетов и депутатских фракций. Предполагается, что конкретный состав будет утвержден уже на ближайшем заседании сессии», - отметил руководитель областного парламента, открывая работу совещания.
Совершенствование экологического законодательства
По словам Виктора ГРИБА, главное направление деятельности депутатской комиссии – детальный анализ регионального законодательства в природоохранной сфере.
- Нужно совместно посмотреть, какие у нас есть в этой сфере полномочия, насколько эффективно мы ими пользуемся, какие документы мы еще можем принять. Кроме того, комиссия должна плотно поработать с нашими представителями в Государственной Думе, потому что многие, необходимые нам законы могут быть приняты только на федеральном уровне. Законодательное Собрание уже внесло ряд инициатив, которые с учетом замечаний, нам предстоит доработать», - отметил он.
Особое внимание, по мнению участников совещания, следует уделить вопросам экологического просвещения и воспитания. Калужские депутаты занялись изучением опыта своих коллег в других регионах и открыли для себя резервы работы в этом направлении.
В частности их заинтересовал закон, принятый в Ленинградской области по экологическому воспитанию и просвещению. Депутаты намерены изучить опыт применения этого закона и, возможно, также принять региональный закон о формировании экологической культуры.
«Чистая вода» - программа долговременная
Несколько лет назад правительство начало реализацию программы «Чистая вода» для жителей области. Она была инициирована депутатами представительных органов и поддержана губернатором Анатолием АРТАМОНОВЫМ.
- В эту программу уже вложены огромные ресурсы. На сегодняшний день выполнена ее первая часть – у нас практически в каждом поселении вопрос с водой решен. Но есть и вторая часть программы, которая напрямую связана с экологией – это водоотведение. Поэтому такую большую работу, которая очень важна для населения, нужно продолжить», - отметил в связи с этим первый заместитель председателя областного парламента Виктор БАБУРИН.
На десятилетия вперёд
Смысл Года экологии депутаты видят в том, чтобы сформировать фундамент всей дальнейшей работы экологической направленности.
- Опыт, накопленный нами в Год экологии, должен лечь в основу всей последующей, планомерной деятельности. К тому же есть такие вопросы, как, к примеру, очистка водоемов, которые решить в течение года невозможно и которые дадут эффект лишь через несколько лет, - пояснил председатель Заксобрания области.
Вместе с жителями
Год экологии депутаты планируют отметить в самом тесном взаимодействии с жителями области.
- Если мы будем заниматься этим сами по себе, ничего не будет, - отметил Виктор ГРИБ. По его мнению, только совместные усилия власти и населения дадут позитивный результат.
- Люди охотно участвуют в субботниках по очистке леса и берегов водоёмов от мусора. И, самое главное, после таких мероприятий у них самих отпадает желание мусорить. Ведь общеизвестно, что где чисто, там не мусорят, - говорит председатель Закосбрания.
По его словам, в последние годы в этом плане у нас стало заметно чище, но до идеала пока далеко. И Год экологии – отличный повод эту работу активизировать.
Калужские законодатели включились в работу в рамках Года экологии 17.01.2017 15:29
Депутаты Законодательного собрания обсудили бюджет следующего года 24.11.2016 12:30
Любимов и Авдеев о работе Госдумы 25.10.2016 15:18
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: