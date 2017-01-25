Городской Думе Калуги – 20 лет

25 января состоялось очередное заседание Городской Думы.
Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ поздравил коллег-депутатов с 20-летием калужской Городской Думы.
– На протяжении 20 лет Городская Дума Калуги была гарантом социальной стабильности нашего города, обеспечивала успешное социально-экономическое развитие Калуги, совершенствовала местное законодательство, принимала активное участие в развитии территориального общественного самоуправления и благоустройстве города, – отметил Александр ИВАНОВ.
Поздравления в Городскую Думу поступили от коллег из Пензы, Якутска, Элисты, городов Центрального Федерального округа. Поздравили калужских парламентариев и депутаты Государственной Думы Николай Любимов, Александр Авдеев и Геннадий Скляр.
На заседании были заслушаны отчёты Главы городского самоуправления Александра ИВАНОВА, заместителя председателя Городской Думы Сергея ПАВЛОВА и председателей комитетов.
Основными задачами Главы городского самоуправления было обеспечение условий для осуществления депутатами своих полномочий, координация деятельности органов местного самоуправления, осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти, законодательной и судебной власти, федеральными структурами.
– Достигнутые результаты это итог труда всех депутатов, подразделений Городской Думы по основным направлениям деятельности, в которой главной задачей является работа, направленная на повышение качества жизни калужан, – отметил в своём выступлении Александр ИВАНОВ, – Городская Дума системно и качественно работала над созданием нормативно-правовой базы местного самоуправления, на основе которой живет и развивается наш город. Результатом организации работы Думы в 2016 году является проведение 19 заседаний и принятие 169 решений.
В 2016 году депутатский корпус ставил перед собой задачу по совершенствованию механизмов взаимодействия с управляющими организациями и коммунальными предприятиями.
– По-прежнему ряд управляющих компаний продолжает работать некачественно и непрозрачно, – отметил Глава городского самоуправления,– для решения этой проблемы усилий одних только органов власти недостаточно, нужен соответствующий контроль и со стороны собственников. Недобросовестные управляющие компании уйдут с рынка жилищных услуг только тогда, когда сами собственники жилья, которые имеют теперь такой инструмент, как совет дома, перестанут взаимодействовать с компаниями, предоставляющими некачественные услуги и недостоверную финансовую отчетность жителям дома.
Отчёты были приняты, работа была признана удовлетворительной.
Был утверждён план работы Городской Думы на 2017 год.
Глава городского самоуправления обозначил основные направления работы городского парламента в текущем году.
Приоритетными направлениями нашей работы будет совершенствование нормативно-правовой базы муниципалитета, дальнейшее развитие территориального общественного самоуправления, продолжение работы по благоустройству города, придомовых территорий, проездов, установке детских и спортивных комплексов, повышение эффективности деятельности управляющих компаний и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Решение этих задач позволит сделать еще один шаг на пути создания социально-экономических условий для устойчивого развития города и повышения качества жизни калужан, – подчеркнул Александр ИВАНОВ.
Депутаты также внесли поправки в бюджет города на 2017 год.
Доходы бюджета увеличиваются на 175 млн. рублей за счёт поступлений из областного бюджета.
Также в ходе заседания были внесены технические поправки в ряд нормативных актов и принято решение наградить знаком Городской Думы «За личный вклад в развитие Калуги» генерального директора ОАО «КАДВИ» Юрия Лейковского.
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