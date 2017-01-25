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Городской Думе Калуги – 20 лет

25.01.2017 12:36 0
Городской Думе Калуги – 20 лет

25 января состоялось очередное заседание Городской Думы.

Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ поздравил коллег-депутатов с 20-летием калужской Городской Думы.

– На протяжении 20 лет Городская Дума Калуги была гарантом социальной стабильности нашего города, обеспечивала успешное социально-экономическое развитие Калуги, совершенствовала местное законодательство, принимала активное участие в развитии территориального общественного самоуправления и благоустройстве города, –  отметил Александр ИВАНОВ.

Поздравления в Городскую Думу поступили от коллег из Пензы, Якутска, Элисты, городов Центрального Федерального округа.  Поздравили калужских парламентариев и депутаты Государственной Думы Николай Любимов, Александр Авдеев и Геннадий Скляр. 

На заседании были заслушаны отчёты Главы городского самоуправления Александра ИВАНОВА, заместителя председателя Городской Думы Сергея ПАВЛОВА и председателей комитетов.

Основными задачами Главы городского самоуправления было обеспечение условий для осуществления депутатами своих полномочий, координация деятельности органов местного самоуправления, осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти, законодательной и судебной власти, федеральными структурами.

– Достигнутые результаты это итог труда всех депутатов, подразделений Городской Думы по основным направлениям деятельности, в которой главной задачей  является работа, направленная  на повышение качества жизни калужан, – отметил в своём выступлении Александр ИВАНОВ, – Городская Дума системно и качественно работала над созданием нормативно-правовой базы местного самоуправления, на основе которой живет и развивается наш город. Результатом организации работы Думы в 2016 году является проведение 19 заседаний и принятие 169 решений.

В 2016 году депутатский корпус ставил перед собой задачу по совершенствованию механизмов взаимодействия с управляющими организациями и коммунальными предприятиями. 

– По-прежнему ряд управляющих компаний продолжает работать некачественно и непрозрачно, – отметил Глава городского самоуправления,– для решения этой проблемы усилий одних только органов власти недостаточно, нужен соответствующий контроль и со стороны собственников. Недобросовестные управляющие компании уйдут с рынка жилищных услуг только тогда, когда сами собственники жилья, которые имеют теперь такой инструмент, как совет дома, перестанут взаимодействовать с компаниями, предоставляющими некачественные услуги и недостоверную финансовую отчетность жителям дома.

Отчёты были приняты, работа была признана удовлетворительной.

Был утверждён план работы Городской Думы на 2017 год.

Глава городского самоуправления обозначил основные направления работы городского парламента в текущем году.

Приоритетными направлениями нашей работы будет совершенствование нормативно-правовой базы муниципалитета, дальнейшее развитие территориального общественного самоуправления, продолжение работы по благоустройству города, придомовых территорий, проездов, установке детских и спортивных комплексов, повышение эффективности деятельности управляющих компаний и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. Решение этих задач позволит сделать еще один шаг на пути создания социально-экономических условий для устойчивого развития города и повышения качества жизни калужан, – подчеркнул Александр ИВАНОВ.

Депутаты также внесли поправки в бюджет города на 2017 год.

Доходы бюджета увеличиваются на 175 млн. рублей за счёт поступлений из областного бюджета.

  • 12 миллионов рублей будет направлено на оказание поддержки социально ориентированным НКО – ветеранским и благотворительным организациям.
  • 13 миллионов рублей выделяется для погашения задолженности за выполненные в 2016 году работы по ремонту дворовых территорий.
  • 56 миллионов рублей выделяется для оплаты выполненных в 2016 году работ по обустройству Губернского парка и установке детских площадок.
  • 17,6 миллионов рублей будет выделено на благоустройство города.
  • На выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции полигона ТБО выделяется 19,8 миллионов рублей, средства на проведение строительных работ планируется получить из федерального бюджета. 
  • 26 миллионов рублей будет направлено на реализацию бюджетных инвестиций в сфере дорожного хозяйства.
  • 6 миллионов рублей финансовой помощи будет направлено Управлению калужского троллейбуса.
  • 17 миллионов рублей будет внесено в уставной капитал МУП «Калугатеплосеть» для погашения кредиторской задолженности.
  • 6 миллионов рублей будет внесено в уставной капитал МУП «УК МЖД Московского округа».

Также в ходе заседания были внесены технические поправки в ряд нормативных актов и принято решение наградить знаком Городской Думы «За личный вклад в развитие Калуги» генерального директора ОАО «КАДВИ» Юрия Лейковского.


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Тэги: общество городская дума

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