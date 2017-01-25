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Студентки сразятся за корону «Мисс КГУ» в Татьянин день

25.01.2017 11:21 24 Елена Французова

Как мы уже писали, в среду, 25 января, в 18:00 в областной филармонии состоится финал ежегодного конкурса «Мисс КГУ». В этот раз за главный титул и корону поборются 9 красавиц. 

Перед финалом девушки рассказали о себе на официальной страничке конкурса «ВКонтакте». Предлагаем вам узнать конкурсанток получше.

Анастасия Борисенко, институт социальных отношений 
Анастасия решила  поучаствовать в конкурсе, чтобы  получить новые  знания, умения, а также  дозу адреналина и эмоций. Любимый литературный персонаж  девушки – Шерлок Холмс. Она мечтает побывать в Канаде.

- На мой взгляд, самое романтичное предложение руки и сердца  - это предложение сделанное со сцены. Или если подарить маленького щенка, на ошейнике которого находится маленькая коробочка с кольцом, - призналась девушка.

Анастасия Куличева, институт педагогики   

Девушка призналась, что участие в конкурсе -это подарок её бабушке, которая окончила этот институт и факультет, на котором сейчас учится и она. Студентке  очень нравится путешествовать по разным странам.

- Каждая страна полна многообразием архитектуры и культурной жизнью. Если бы у меня был шанс, то я бы отправилась в кругосветное путешествие, - рассказала она.

Елена Губарева, факультет иностранных языков

Девушка призналась, что ей легко даются языки. 

- Этот проект позволит мне найти новых знакомых , испытать себя , и, возможно, обнаружить в себе новые грани, - пояснила студентка своё участие в конкурсе.

Она считает, что самое романтичное предложение руки и сердца - на воздушном шаре, когда на земле выложено: «Выходи за меня». 

Алеся Городничева, институт истории и права 

- Ещё на первом курсе я подала заявку на участие в конкурсе, но удача улыбнулась мне только на четвёртом. Значит так нужно, - рассказала девушка.

Она считает, что счастье в мелочах, а ещё, что неважно, как  выглядит предложение руки и сердца, важно - кто его делает.

Маргарита Лесняк , институт естествознания

- Это интересный проект, в котором можно открыть для себя что-то новое, - рассказала девушка об участии в конкурсе.

Считает, что счастье - это когда все дома. Её любимый персонаж - Маргарита из произведения «Мастер и Маргарита». 

Юлия Филиппова, физико-технологический институт  

Хочет побывать в «Диснейленде» во Франции. 

- Конкурс красоты - маленькая мечта, - рассказала девушка. 

Её любимы персонаж - Вакула  из  книги «Ночь перед Рождеством».

На вопрос, как должно выглядеть романтичное предложение руки и сердца, она ответила: «Море, пляж, музыканты, колено, кольцо».

Александра Шумилова,  институт психологии  

Девушка решила  поучаствовать в конкурсе, чтобы  получить опыт в новом для неё деле.

- На паре я собирала мелочь на булку в буфете. Это сняли мои друзья и выложили в сеть, - ответила студентка на вопрос о самом нелепом эпизоде, случившемся с ней за время учёбы. 

Романтичное предложение руки и сердца, как считает девушка, должно быть сделано на рассвете на природе. 

Анастасия Трофимова, физико-технологический институт 

- Участвуя в конкурсе, ты пробуешь себя в чем-то новом, непривычном для повседневной жизни. Это возможность проверить свои силы, показать себя и получить ценный опыт, - считает она.

Девушка считает, что счастье – это возможность путешествовать.

- Я считаю, что предложение руки и сердца должно быть только для двоих людей, а не публично. Поэтому можно пригласить девушку на то место, где вы первый раз друг друга увидели и познакомились, чтобы воссоздать ту атмосферу. Купить питомца, которого ваша будущая невеста давно хотела, и к ошейнику прикрепите колечко. И подарить ей питомца со словами о своих намерениях.

Полина Загвозкина, филологический факультет  

Девушка считает, что конкурс - это отличный шанс получить новые знания, творческий опыт, познакомиться с новыми людьми и найти хороших друзей.

Как и многие её соперницы, девушка считает, что предложение руки и сердца нужно делать на высоте. 

- Фраза с предложением выйти замуж, которая видна с высоты птичьего полета, - так по мнению Полины выглядит романтическое предложение. - И когда пролетаешь на любом летательном аппарате, видишь предложение , и в этот момент молодой человек преподносит тебе кольцо, - рассказала она. 

О том, как пройдёт финал и кто станет победительницей, читайте на нашем сайте.

Кто, по-вашему, станет «Мисс КГУ» в 2017?

Анастасия Борисенко (5%)
Анастасия Куличева (21%)
Елена Губарева (12%)
Алеся Городничева (18%)
Маргарита Лесняк (17%)
Юлия Филиппова (10%)
Александра Шумилова (9%)
Анастасия Трофимова (5%)
Полина Загвозкина (3%)
 Всего проголосовало: 3792


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Тэги: мисс кгу

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