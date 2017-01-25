Студентки сразятся за корону «Мисс КГУ» в Татьянин день

Как мы уже писали, в среду, 25 января, в 18:00 в областной филармонии состоится финал ежегодного конкурса «Мисс КГУ». В этот раз за главный титул и корону поборются 9 красавиц.

Перед финалом девушки рассказали о себе на официальной страничке конкурса «ВКонтакте». Предлагаем вам узнать конкурсанток получше.

Анастасия Борисенко, институт социальных отношений

Анастасия решила поучаствовать в конкурсе, чтобы получить новые знания, умения, а также дозу адреналина и эмоций. Любимый литературный персонаж девушки – Шерлок Холмс. Она мечтает побывать в Канаде. - На мой взгляд, самое романтичное предложение руки и сердца - это предложение сделанное со сцены. Или если подарить маленького щенка, на ошейнике которого находится маленькая коробочка с кольцом, - призналась девушка. Анастасия Куличева, институт педагогики Девушка призналась, что участие в конкурсе -это подарок её бабушке, которая окончила этот институт и факультет, на котором сейчас учится и она. Студентке очень нравится путешествовать по разным странам. - Каждая страна полна многообразием архитектуры и культурной жизнью. Если бы у меня был шанс, то я бы отправилась в кругосветное путешествие, - рассказала она. Елена Губарева, факультет иностранных языков Девушка призналась, что ей легко даются языки. - Этот проект позволит мне найти новых знакомых , испытать себя , и, возможно, обнаружить в себе новые грани, - пояснила студентка своё участие в конкурсе. Она считает, что самое романтичное предложение руки и сердца - на воздушном шаре, когда на земле выложено: «Выходи за меня». Алеся Городничева, институт истории и права - Ещё на первом курсе я подала заявку на участие в конкурсе, но удача улыбнулась мне только на четвёртом. Значит так нужно, - рассказала девушка. Она считает, что счастье в мелочах, а ещё, что неважно, как выглядит предложение руки и сердца, важно - кто его делает. Маргарита Лесняк , институт естествознания - Это интересный проект, в котором можно открыть для себя что-то новое, - рассказала девушка об участии в конкурсе. Считает, что счастье - это когда все дома. Её любимый персонаж - Маргарита из произведения «Мастер и Маргарита». Юлия Филиппова, физико-технологический институт Хочет побывать в «Диснейленде» во Франции. - Конкурс красоты - маленькая мечта, - рассказала девушка. Её любимы персонаж - Вакула из книги «Ночь перед Рождеством». На вопрос, как должно выглядеть романтичное предложение руки и сердца, она ответила: «Море, пляж, музыканты, колено, кольцо». Александра Шумилова, институт психологии Девушка решила поучаствовать в конкурсе, чтобы получить опыт в новом для неё деле. - На паре я собирала мелочь на булку в буфете. Это сняли мои друзья и выложили в сеть, - ответила студентка на вопрос о самом нелепом эпизоде, случившемся с ней за время учёбы. Романтичное предложение руки и сердца, как считает девушка, должно быть сделано на рассвете на природе. Анастасия Трофимова, физико-технологический институт - Участвуя в конкурсе, ты пробуешь себя в чем-то новом, непривычном для повседневной жизни. Это возможность проверить свои силы, показать себя и получить ценный опыт, - считает она. Девушка считает, что счастье – это возможность путешествовать. - Я считаю, что предложение руки и сердца должно быть только для двоих людей, а не публично. Поэтому можно пригласить девушку на то место, где вы первый раз друг друга увидели и познакомились, чтобы воссоздать ту атмосферу. Купить питомца, которого ваша будущая невеста давно хотела, и к ошейнику прикрепите колечко. И подарить ей питомца со словами о своих намерениях. Полина Загвозкина, филологический факультет Девушка считает, что конкурс - это отличный шанс получить новые знания, творческий опыт, познакомиться с новыми людьми и найти хороших друзей. Как и многие её соперницы, девушка считает, что предложение руки и сердца нужно делать на высоте. - Фраза с предложением выйти замуж, которая видна с высоты птичьего полета, - так по мнению Полины выглядит романтическое предложение. - И когда пролетаешь на любом летательном аппарате, видишь предложение , и в этот момент молодой человек преподносит тебе кольцо, - рассказала она.

О том, как пройдёт финал и кто станет победительницей, читайте на нашем сайте.