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Состоялось первое заседание Молодёжной палаты при Городской Думе

25.01.2017 08:56 0
Состоялось первое заседание Молодёжной палаты при Городской Думе

24 января состоялось первое заседание Молодёжной палаты при Городской Думе города Калуги.

Перед началом работы членов Молодёжной палаты поздравил Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ.

– От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с началом работы Молодёжной палаты второго созыва, – обратился  собравшимся Александр ИВАНОВ, – все вы заслуженно стали членами Молодёжной палаты, на представителей конкурсной комиссии ваши проекты произвели сильное впечатление, нас порадовал ваш деловой настрой и хорошая подготовка., желаю вам плодотворной работы, уверен, вы будете достойно представлять молодёжь нашего города.  

На первом заседании члены Молодёжной палаты решили ряд организационных вопросов, а также избрали председателя палаты и его заместителей.

Председателем Молодёжной палаты стал учитель физики и информатики областного центра образования Михаил Соколов, его заместителями –  работник АО «КЭМЗ» Константин Юшков и координатор по научно-исследовательской работе АО «КЭМЗ» Денис Трошкин, представителем в Молодёжном парламенте Калужской области был избран студент КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана Павел Гладышев.

21 февраля члены Молодёжной Палаты принесут присягу и приступят к работе.


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Тэги: общество городская дума

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