24 января состоялось первое заседание Молодёжной палаты при Городской Думе города Калуги.
Перед началом работы членов Молодёжной палаты поздравил Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ.
– От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с началом работы Молодёжной палаты второго созыва, – обратился собравшимся Александр ИВАНОВ, – все вы заслуженно стали членами Молодёжной палаты, на представителей конкурсной комиссии ваши проекты произвели сильное впечатление, нас порадовал ваш деловой настрой и хорошая подготовка., желаю вам плодотворной работы, уверен, вы будете достойно представлять молодёжь нашего города.
На первом заседании члены Молодёжной палаты решили ряд организационных вопросов, а также избрали председателя палаты и его заместителей.
Председателем Молодёжной палаты стал учитель физики и информатики областного центра образования Михаил Соколов, его заместителями – работник АО «КЭМЗ» Константин Юшков и координатор по научно-исследовательской работе АО «КЭМЗ» Денис Трошкин, представителем в Молодёжном парламенте Калужской области был избран студент КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана Павел Гладышев.
21 февраля члены Молодёжной Палаты принесут присягу и приступят к работе.
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