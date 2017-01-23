За неделю гриппом заболелели 42 калужанина

За неделю в области зарегистрирован 7161 случай ОРВИ и 42 случая гриппа. Показатель заболеваемости выше пороговых значений. Больше всего болеют дети в возрасте 3-6 лет и взрослые.
Высокие уровни заболеваемости отмечены в Бабынинском, Дзержинском, Жиздринском, Износковском, Людиновском, Мещовском и Ульяновском районах. В Калуге эпидемиологическая ситуация остается неустойчивой. Зарегистрировано 3434 случаев ОРВИ и 36 – грипп.
Продолжаются лабораторные исследования.У больных выявляется вирус гриппа типа А3 (Н3N2). По данным Управления образования Калуги временно приостановлены занятия в 14 классах в школах № № 11, 37, 51, 17 и МБОУ № 25.
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