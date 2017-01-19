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Работать на благо калужан

19.01.2017 15:43 0 Валерий Пантелеев
Работать на благо калужан

Первый созыв современной Городской Думы приступил к работе 28 января 1997 года. В её состав тогда вошли 23 депутата – представители самых различных социальных групп.

Накануне двадцатилетия работы Думы её многолетний руководитель, глава городского самоуправления города Калуги Александр ИВАНОВ встретился с журналистами ведущих городских газет.

Спасибо всем депутатам

- Сейчас не время для помпезных мероприятий, поэтому итоги своей работы за два десятилетия мы подведем в рабочем режиме 25 января. В то же время я особенно хочу через ваши издания выразить благодарность каждому депутату, который в тот или иной период принимали участие в работе Думы. Временами, особенно,  в самом начале работы, у нас бывали жаркие дебаты, но мы были едины в своем желании сделать наш город как можно краше,

- отметил Александр Георгиевич.

По его словам, за 20 лет в работе Думы приняли участие 74 депутата из пяти созывов. В совокупности было принято 5169 решений и 48 законодательных инициатив, которые так или иначе способствовали улучшению качества жизни в Калуге. И каждый внес свой вклад в своём округе на благо калужан.

За 20 лет изменился количественный и качественный состав депутатского корпуса. Число депутатов постепенно увеличивалось – сначала до 25 человек, а затем и до 35-ти, когда в 2015 году к существующим 25 территориальным округам добавились 10 мандатов, избираемых по партийным спискам.

В итоге сейчас в городском самоуправлении представлены пять политических партий. В тоже время городские депутаты считают себя принадлежащими, в первую очередь, к одной «партии» - патриотов родного города.

«Я ценю эту дружбу»

Глава городского самоуправления города Калуги показывает увесистую пачку поздравлений от коллег-депутатов из других российских городов.

- Я ценю эту дружбу. Она помогает более объективно оценить нашу работу сравнивая результаты с ситуацией в других городах, что-то позаимствовать у них, чем-то поделиться что лучше получается у нас.

Он знает о чём говорит – с 2012 года Александр Георгиевич одновременно является и председателем Союза представительных органов муниципальных образований РФ – органа ответственного за обмен опытом между российскими городами. В рамках этой организации не так давно было проведено совещание в Ставрополе – городе, получившему звание наиболее благоустроенного в России.

Найти правовой баланс

Александр Иванов кроме того ещё и один из старейших депутатов города Калуги, этот созыв у него – четвёртый.

- Вначале работы в правовом поле была полная вольница – советские указы и распоряжения уже не работали, а новых еще не приняли. Потребовалось двадцать лет чтобы сформировать такую правовую систему, которая позволяла бы городскому хозяйству функционировать, а жителям – комфортно себя чувствовать в городе, - говорит Александр Георгиевич.

В то же время, по его мнению, чрезмерная зарегулированность – это тоже плохо. И сейчас при принятии новых решений и законодательных инициатив это нужно учитывать более внимательно, чем раньше.

Системный подход

Не обошлось на встрече и без обсуждения актуальных вопросов развития города. По словам Александра Иванова, в последнее время создан чёткий алгоритм формирования предложений по благоустройству города, основываясь на мнении самих жителей.

На первом этапе по всем вопросам, связанным с городскими проблемами он рекомендует обращаться к депутату в своем округе. Каждый из них регулярно проводит приёмы и попасть к нему на приём совсем не сложно.

Затем все предложения обобщаются и обсуждаются в территориальных общинах. Тут в дело вступает общественность, которая в данном случае выступает посредником между жителями и городскими властями.

Те предложения, которые были утверждены в ТОСах сводятся в единый список и подаются в Управление городского хозяйства горуправы для составления сметы и планирования работ.

На заключительном этапе в дело снова вступают жители  - вместе со своими депутатами они проводят приёмку выполненных работ.

Такая система уже действует несколько лет, она логична, показала свою эффективность и, главное, отвечает главному принципу Городской Думы – работать на благо калужан.


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Тэги: общество городская дума

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