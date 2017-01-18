Доходную часть бюджета увеличили на 99 миллионов

18 января состоялось совместное заседание комитетов Городской Думы под председательством Виктора БОРСУКА.
Депутаты одобрили отчёты Главы городского самоуправления, заместителя председателя Городской Думы и председателей комитетов. Также был одобрен план работы Городской Думы на 2017 год.
Парламентарии поддержали предложение наградить знаком Городской Думы «За личный вклад в развитие Калуги» генерального директора ОАО «КАДВИ» Ю.А. Лейковского.
Была заслушана информация о деятельности в 2016 году управления экономики и имущественных отношений, управления финансов и управления ЖКХ.
В 2016 году управлением ЖКХ проводилась работа по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе во исполнение 104 решений суда. Всего на эти цели было направлено 127,8 млн. рублей.
В 13 малоэтажных домах проведены работы по переходу на индивидуальное отопление.
Для переселения граждан из 17 аварийных домов в 2016 году было приобретено 23 квартиры на сумму 59,8 млн. рублей. 18 собственникам помещений в аварийных домах было выплачено выкупное возмещение в сумме 43 миллиона рублей.
На обеспечение жильём молодых семей было выделено более 40 миллионов рублей, социальные выплаты предоставлены 41 молодой семье.
Велись работы по проектированию объектов водоснабжения и инженерно-геодезические изыскания, проведена актуализация схемы теплоснабжения города Калуги.
Информация была принята к сведению.
Также 18 января состоялось внеочередное заседание Городской Думы. На первом в 2017 году заседании парламентарии внесли изменения в бюджет города.
Доходная часть бюджета Калуги увеличивается на 99 миллионов рублей за счёт субсидий из областного бюджета. Средства будут направлены на строительство магистральной улицы районного значения и улицы в жилой застройке в районе улицы Верховой. Порядка 2 миллионов рублей выделяется на проектирование детского сада на 280 мест в районе д. Чижовка.
2.2 млн. рублей выделяется на проектирование детского сада на 350 мест в районе улицы Верховой.
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