В Обнинске собирают деньги на храм-памятник

В Обнинске идёт сбор средств на строительство храма-памятника. Возведут его по адресу Менделеева, 6 напротив Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского.
- По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента храм будет освящён в честь святого благоверного князя Александра Невского, - сообщает православная благотворительная миссия Калужской епархии «Милосердный самарянин».
Построят его в память о первопроходцах и жертвах мирного атома. В настоящее время ведутся проектные работы.
Фото с сайта «Милосердный самарянин».
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