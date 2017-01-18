В Обнинске собирают деньги на храм-памятник

В Обнинске идёт сбор средств на строительство храма-памятника. Возведут его по адресу Менделеева, 6 напротив Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского.

- По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента храм будет освящён в честь святого благоверного князя Александра Невского, - сообщает православная благотворительная миссия Калужской епархии «Милосердный самарянин».

Построят его в память о первопроходцах и жертвах мирного атома. В настоящее время ведутся проектные работы.

Фото с сайта «Милосердный самарянин».