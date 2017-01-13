Путин сменил начальника калужского управления ФСБ

В пятницу, 13 января, вступил в силу приказ президента России Владимира Путина о назначении 47-летнего Александра Каширского начальником Управления ФСБ по Калужской области. Об этом kp40.ru сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Полковник Александр Каширский переведен в Калугу из территориального органа безопасности по Белгородской области.

Напомним, что с 2010 года управление ФСБ по Калужской области возглавлял генерал-майор Владимир Бурыкин. Он переведен на вышестоящую должность в центральный аппарат ФСБ.