36 случаев заболевания гриппом зафиксировано в Калужской области

В пятницу, 30 декабря, на сайте регионального Роспотребнадзора была опубликована информация о ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю. Острые респираторные вирусные инфекции диагностированы у 8539 человек, грипп – у 36 жителей региона.
- Эпидемический процесс по заболеваемости становится более активным, преимущественно за счёт заболеваемости жителей Калуги и Обнинска, - сообщается на сайте. – Темп роста составил 8,8%. Заболеваемость превысила пороговые значения на 79,8%. Этот показатель завышен во всех возрастных группах, кроме школьников. У них заболеваемость ниже эпидемического порога на 24,2%.
На прошедшей неделе из-за большого количества заболевших учебный процесс был приостановлен в трёх первых классах в трёх школах областного центра.
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