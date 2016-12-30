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36 случаев заболевания гриппом зафиксировано в Калужской области

30.12.2016 15:25 0 Оксана КОЛОСОВА
36 случаев заболевания гриппом зафиксировано в Калужской области

В пятницу, 30 декабря, на сайте регионального Роспотребнадзора была опубликована информация о ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю. Острые респираторные вирусные инфекции диагностированы у 8539 человек, грипп – у 36 жителей региона.

- Эпидемический процесс по заболеваемости становится более активным, преимущественно за счёт заболеваемости жителей Калуги и Обнинска, - сообщается на сайте. – Темп роста составил 8,8%. Заболеваемость превысила пороговые значения на 79,8%. Этот показатель завышен во всех возрастных группах, кроме школьников. У них заболеваемость ниже эпидемического порога на 24,2%.

На прошедшей неделе из-за большого количества заболевших учебный процесс был приостановлен в трёх первых классах в трёх школах областного центра.


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Тэги: здравоохранение общество

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