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Мясо подорожало перед Новым годом

30.12.2016 12:00 1 Дмитрий Ивьев
Мясо подорожало перед Новым годом

Правительство Калужской области в пятницу, 30 декабря, рассказало, как изменились цены в магазинах за прошедшую неделю.

По данным мониторинга, с 21 по 28 декабря в магазинах федеральных торговых сетей говядина подорожала на 4,6%, мясо кур – на 2%, рыба соленая – на 2,7%, огурцы – на 12%.

При этом подешевели: гречка – на 2%, сахар – на 3,8%, творог – на 2%, цитрусовые – на 8%.


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Тэги: статистика цены новый год

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