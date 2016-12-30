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5 вопросов о правах человека

30.12.2016 10:40 1 Светлана Теплякова
5 вопросов о правах человека

«Прямую линию» в редакции «Калужского перекрёстка» провёл Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

О льготах и звании «Ветеран труда»

— Здравствуйте! Моя жена — мед­работник. Положена ли ей льготная пенсия? Мы жили в другом городе, там нам отказали. Есть ли какие-то компенсации?

— В соответствии с п.п. 20 п. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ страховая пенсия по старости назначается ранее достижения общеустановленного возраста лицам, осуществляющим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения не менее 25 лет в сельской местности и посёлках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и посёлках городского типа либо только в городах, независимо от возраста.
Напишите письменное обращение о назначении пенсии, и в случае отказа давайте его вместе с вами проанализируем.

— Здравствуйте! Меня зовут Василий Васильевич, у меня 35 лет трудового стажа. Есть различные грамоты, в том числе и от ЦК ВЛКСМ, есть значок «Пятилетка за четыре года». Я обратился насчёт оформления звания «Ветеран труда», но мне отказали. Сказали, что мои награды не входят в перечень.

— Это очень болезненный вопрос. В настоящее время получить звание ветерана труда могут две категории граждан (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 12.01.1995 N5-ФЗ «О ветеранах»):

  • лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной вой­ны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
  • лица, награждённые орденами или медалями СССР или РФ либо удостоенные почётных званий СССР или РФ, награждённые почётными грамотами Президента РФ или удостоенные благодарности Президента РФ, награждённые ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или необходимую выслугу лет.

Закон Калужской области от 27.03.2008 ­№ 416-ОЗ «О ветеранах труда Калужской области» распространяется на граждан Российской Федерации, проживающих на территории региона, имеющих почётные звания Калужской области либо награждённых медалью «За особые заслуги перед Калужской областью», юбилейной медалью «60 лет Калужской области», юбилейной медалью «65 лет Калужской области», почётной грамотой губернатора Калужской области, благодарностью губернатора Калужской области, почётной грамотой исполнительного комитета Калужского областного совета народных депутатов, почётной грамотой исполнительного комитета Калужского областного совета депутатов трудящихся, почётной грамотой главы администрации Калужской области, почётной грамотой Законодательного Собрания Калужской области, почётным знаком Законодательного Собрания Калужской области «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма», почётным знаком Законодательного Собрания Калужской области «За вклад в развитие местного самоуправления», наградой Калужской области «Почётный знак Евдокии Стрешневой» и имеющих общий трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для женщин, не имеющих права на получение мер социальной поддержки, установленных федеральным либо областным законодательством.

О переносе рынка

— Обращались ли к вам предприниматели по поводу переноса рынка?

— Нет, не обращались. Однако, учитывая большой общественный резонанс, по собственной инициативе встречался с предпринимателями Калужского центрального рынка и с руководством города. Я присутствовал на митинге в защиту рынка, высказал своё мнение представителям СМИ. Оно общеизвестно. Я — за сохранение рынка на старом месте, к которому так привыкли калужане, при условии его модернизации.

Конфликтная ситуация

— Мне 76 лет. Я пенсионер, инвалид, малолетний узник. В сентябре прошлого года зашёл в магазин. Туда же зашла женщина с собакой. Я сделал ей замечание, что нельзя с собаками в магазин заходить. Она на меня накинулась, завязалась потасовка, драка. Меня осудили по 119-й статье за хулиганские побуждения. Разве это справедливо?

— Правила содержания домашних животных на территории муниципального образования «Город Калуга» (приложение к постановлению городской управы от 13 апреля 2011 года № 94-П) не регламентируют посещение магазинов с собаками. Однако пункт 4.3 Правил гласит: «Организации могут помещать знаки о запрете посещения объектов с домашними животными и оборудовать места для их привязи». Это зависит от политики магазина. На дверях почти всегда есть соответствующие наклейки. И все они в основном запрещают заходить с домашними животными в магазин. Если такого нет, посетитель может войти со своей собакой, кошкой или попугайчиком внутрь магазина. В законе прямого запрета нет.
По уголовному делу. Всё зависит от конкретных обстоятельств. Единственным способом отмены (изменения) приговора является его отмена (изменение) вышестоящим судом.

О бесплатной юридической помощи

— Подскажите, где можно получить бесплатную юридическую помощь? У меня личный вопрос, касается наследства.

— Принят Закон от 07.12.2012 № 360-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений в сфере оказания бесплатной юридической помощи в Калужской области», куда включены дополнительные категории граждан.

Право на бесплатную юридическую помощь имеют:

  • семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума;
  • инвалиды I и II групп, ветераны Великой Оте­чественной войны, дети-инвалиды;
  • дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и некоторые другие категории граждан.
  • По вопросам своей компетенции такую помощь может оказать и Уполномоченный по правам человека в Калужской области.

(Продолжение «Прямой линии» — в ближайших номерах «Калужского перекрёстка».)

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 28.12.2016. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.


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Тэги: общество юрий зельников

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