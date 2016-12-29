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Глава городского самоуправления принял участие в патриотическом форуме «Дорогами отцов»

29.12.2016 14:35 0
Глава городского самоуправления принял участие в патриотическом форуме «Дорогами отцов»

29 декабря Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ принял участие в патриотическом форуме «Дорогами отцов», приуроченном к 75-й годовщине освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков и 120-летию со дня рождения Маршала Победы – Георгия Константиновича Жукова.

Перед началом торжественной части участники форума осмотрели экспозицию музеев боевой славы, подготовленную учениками калужских школ.

В ходе проведения форума Александр ИВАНОВ и Городской Голова Константин ГОРОБЦОВ вручили регалии Почётного гражданина города Калуги ветерану Великой Отечественной войны Пелагее Сергеевне КОРОЛЕВОЙ.

Пелагея Сергеевна – единственный живущий сейчас в Калужской области участник освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 г. В ряды Красной армии она вступила 23 июня 1941 года, награждена медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга». В декабре 1941 года молодая медсестра находилась в составе 50-й армии, была контужена в боях за освобождение Калуги.

Звание Почётный гражданин города Калуги Пелагее Сергеевне было присвоено решением депутатов Городской Думы 23 декабря 2016 года.

– Вспоминая события 1941 года, мы воздаем священный долг памяти защитникам и освободителям Калуги – фронтовикам, партизанам, подпольщикам, склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни, освобождая наш город от гитлеровских оккупантов, – подчеркнул Александр ИВАНОВ, – Каждый из нас хранит в душе глубокую признательность тем, кто выстоял и победил в священной войне, тем, кто отдал свою жизнь за Родину, за жизнь будущих поколений. Пелагея Сергеевна отважно сражалась на фронте, не жалея себя, она спасла тысячи наших раненых солдат. После Победы оно много лет трудилась на благо родного края. Сегодня мы должны низко поклониться всем ветеранам, труженикам тыла и узникам концлагерей. В неимоверно тяжёлых условиях они выстояли и победили, подарили жизнь новым поколениям, восстановили лежащую в руинах страну.

Глава города поздравил ветерана и пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и оптимизма.

– Хочу от всей души сказать вам простое солдатское спасибо, – в свою очередь поблагодарила калужан и руководство города за присвоение почётного звания Пелагея Сергеевна.


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Тэги: общество городская дума

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