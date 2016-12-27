Путин прислал 10-летней калужанке подарок на Новый год

В понедельник, 26 декабря, 10-летняя калужанка Елизавета Пенчева получила подарок от президента – поздравительную открытку. Её школьнице лично вручили главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин и городской голова Калуги Константин Горобцов.

Александр Савин, Лиза и Константин Горобцов.

Вместе с открыткой Лизе привезли подарки – книги о Калуге и сладости. Как оказалось, девочка в начале декабря отправила письмо президенту.

- Лиза рассказала гостям о своих успехах в учебе и увлечениях, - сообщает пресс-служба городской управы. - Она показывает отличные знания по всем предметам, участвует в интеллектуальных и творческих конкурсах, входит в состав команды школы для участия в интеллектуально-личностном марафоне «Твои возможности-2017» и, несмотря на юный возраст, уже становилась лауреатом и призером мероприятий различного уровня.

Фото: пресс-служба городской управы.