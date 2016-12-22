Александр Иванов принял участие в конференции, посвященной развитию избирательного законодательства

22.12.2016 14:47

22 декабря Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ принял участие во 2-й научно-практической конференции «Тенденции развития избирательного законодательства в России: история и современность», организованной калужским филиалом Всероссийского государственного университета юстиции.

В работе конференции также приняли участие представители избирательной комиссии калужской области, министерства внутренней политики и массовых коммуникаций, преподаватели и студенты университета юстиции и других калужских ВУЗов.

– Избирательное законодательство Российской Федерации прошло длительный путь развития, – отметил в своём выступлении Александр ИВАНОВ, – все последние годы оно постоянно совершенствовалось. Произошло расширение политического спектра представительства, проведена унификация избирательных процедур на выборах всех видов и уровней. Стабильно функционирует система избирательных комиссий. Можно также отметить усиление антикоррупционной направленности законов о выборах, федерализации избирательного процесса, повышение роли и авторитета местного самоуправления как опоры государственной власти. Подводя итоги прошедших выборов, можно отметить, что избирательное законодательство РФ показало свою эффективность и проработанность, выборы прошли на высоком организационном уровне, без значительных нарушений, были соблюдены права граждан и политических партий. Был продемонстрирован возросший уровень правовой культуры населения и высокая активность молодых избирателей. Вместе с тем действующее в России избирательное законодательство оставляет возможности для своего дальнейшего совершенствования, что невозможно без тщательного изучения правовых норм и основных тенденций развития, что и является задачей сегодняшней конференции.

Глава Калуги пожелал участникам конференции успешной и плодотворной работы.