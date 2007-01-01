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В Калуге планируют глушить мобильный интернет в «День выпускника – 2025»

Участников праздника предупреждают, чтобы готовили наличные.
Сергей ПЕТРОВ
27.06, 16:13
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В субботу, 28 июня, в Калуге состоится шествие выпускников.

Как сообщили нам наши читатели, которые примут в нем участие, их заранее предупредили о том, чтобы они брали с собой наличные.

- В школе нам сказали, что возможны проблемы с мобильным интернетом, из-за чего в парке возможно возникнут проблемы с картами, - пишет читательница. – Так что если кто-то планирует покупать мороженое и напитки, надо взять наличные.

Неизвестно, распространится ли блокировка на само шествие и покроет ли она всю Калугу, или только ее часть, но, как говорится, береженого Бог бережет. Потому лучше обратить внимание на это предупреждение всем, кто планирует какие-то покупки в этот день.

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