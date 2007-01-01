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Общество

В Калуге студенты Бауманки отработали действия при пожаре

Дарья Джуманова
27.06, 15:49
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26 июня прошли учения МЧС в здании Калужского филиала МГТУ имени Баумана. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 27 июня.

По сценарию пожар начался в общежитии на втором этаже корпуса №9 из-за короткого замыкания. Сотрудник общежития сообщил о пожаре диспетчеру, организовал эвакуацию, обесточил здание и попытался потушить огонь подручными средствами. 

Огонь распространился на часть помещения, но не перешёл в смежные комнаты. Сотрудники МЧС спасли четверых «пострадавших», а людей с третьего и четвёртого этажей эвакуировали с помощью автолестницы.

Такие учения помогают отработать действия при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в местах массового пребывания людей.

В учениях участвовали 12 единиц техники и 50 человек.

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