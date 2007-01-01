Владислав Шапша наградил отличников Калужской области

В пятницу, 27 июня, губернатор сообщил о том, что вместе с Анатолием Артамоновым он поздравил выпускников, получивших золотые медали.

В этом году 402 школьника удостоились этой высокой награды.

Шапша лично вручил медали «За особые успехи в учении I степени» лучшим ученикам из разных школ области. Он подчеркнул, что эта награда - результат их усердия, способностей и трудолюбия. Также губернатор выразил благодарность родителям, воспитавшим талантливых детей, и учителям, которые вкладывали в них знания и опыт.

- Я очень хотел бы, чтобы вы связали свою судьбу с малой родиной. Калужская область нуждается в вас. В высокообразованных перспективных специалистах. Ответственных и активных молодых людях. Мы поможем реализовать ваши таланты и умения, найти дело по душе, - напутствовал Владислав Шапша.