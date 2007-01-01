Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша наградил отличников Калужской области
Общество

Владислав Шапша наградил отличников Калужской области

Дарья Джуманова
27.06, 15:22
0 1095
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 27 июня, губернатор сообщил о том, что вместе с Анатолием Артамоновым он поздравил выпускников, получивших золотые медали. 

В этом году 402 школьника удостоились этой высокой награды.

Шапша лично вручил медали «За особые успехи в учении I степени» лучшим ученикам из разных школ области. Он подчеркнул, что эта награда - результат их усердия, способностей и трудолюбия. Также губернатор выразил благодарность родителям, воспитавшим талантливых детей, и учителям, которые вкладывали в них знания и опыт.

-  Я очень хотел бы, чтобы вы связали свою судьбу с малой родиной. Калужская область нуждается в вас. В высокообразованных перспективных специалистах. Ответственных и активных молодых людях. Мы поможем реализовать ваши таланты и умения, найти дело по душе, - напутствовал Владислав Шапша.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndobnJvOHlkSHdvRWprSVdTSGJyVlE9PSIsInZhbHVlIjoia3pBMDZXVVdZUkZHVnc1SVN5Y0haNzZxK0hTbVVIdUVnY2NIMXhiY2FUbk1nQ3pWdzNNL1d2T3diRHc5N3VoM21pb1R4dlBkNURXY2dwTjF4YmpEZ3pKWnlBYVZuME5sTHpjWExweGRncHRwK04zTi8vOEJhSk9oN1pXMGQzNXYzNk1UbHdDY3dHbFpnZjNlUytvbmRhOS9WTERtVGo1UmRLT2JxMjBnM2JsbkdiVEZsbjh6YlZ1L0ZDYWF5T0FxODFsdlc0OS91V2dCbTZCZVlMdCt4ckF2WVh2OU1mUGl0VTFmQ0YzaXVKdzdEQ1A0ZEtiZlNUTUNYcG44eG9nc2k5MXdmQ2xvRVlJNGxwdzVqTjZBTS9kdXdkR3JYZ0VWM3Y3QmxhTDZIWEtFRHBXaWR4c1YxQUZxOUk1UVBnT21KK3BEcFZGeXl3NkpQWG9ZYkg5QzJVc0piK2VBOEdXajZiMDdJZlhrM2dkMTFzY29lZkQrMnNnOThXODFyTHpBUE5zUWZ3WFBOaEpCTm15bXZrcGVBWUJ1SGlORzJvNVIvUG5IWlpnUTY2RkgxQ3JwbW5ETzRpMXBUcEJ6N0g2LyIsIm1hYyI6ImIxMDczZGM3NTZiN2RlYjk4N2RkYjVjNzM5Njc4M2Y1NmQwMmU3ZmI2ZTZhYzA1ZDgzNTU1ZmM4OGJlZjdjYWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVRUm0zYzNhNzJlaHBtbkEzL3FSM2c9PSIsInZhbHVlIjoiaVd4NU1hdldKaGZWeENFTjJ5aVVNWnNyZUlwRm91R1dldnN3TFFlSDMzU21NMkR4N2JxWnlhbytWZUFvQklNUlpRbXZyaFJTZ0xRdGo0d3hTVTJBS3FmZ3NWampQRGZJTlZZelYzbnRSSndTT21abFJvRjJkOFFYOHRyTURmWXZXRE5RLzE1YjFUaW15ZWlyaWdYNyt3cGlFclVHWXpYSnBSNzl5NHNBd1BoMjdBcXp0LzdwaUx5cUk2QzJ2MjNUY1V0MDhXVG1kUGVtTlZyTS9PaG81UUJ4VDI1RmM1VHFCSWJlZzBXOEdpY0JBbnVFUHZqTGpEZWdCUTJ5R1hWYnU2UUtpcUZHNUVxYk9oTWpTVDVZSkVtR3VISTV4M2VMZnpsb01aT3R0cUJDWVVrbHRJcXVrdEdaMXBNc2FHSHFXbjlqckhKdUdjVUswaUI3ZUxPVTZpRmQwR2ozakFrWGJ0c2Z3V1lXd2VXRGxKL24vd2JkOUZFNlNsbDM3aitOcnZwVTFJK2hwOXdNOE1lSk5FdmdWdzdnMDMvR0xYUVJEMG9ZTkZkN1dlVkJVcklMU3JTb3BMbG9iaytQTFF2cGJ6dkxLVVdCYkVpZ0kzWXcxRTVrTTB3bElJRkJTMlRiZEFDc3NkVkpteEMrTTJjZjU5VnZmK0NGSkpNNFpJaFM2clVCNEw5a0JGaWsyYXdBaXkrSS93NkNXL0NIUVRMOHlEb1FGSXlNWlNmZGJZUjRoeHZyMWFNcjhFN1lIVjRFemFNQVdPQnMrNXc3Vjk5ZW5SOWN6WkFPZXNJK3k1UU8xT1djQitmbHBKajg3UUo4UmdYTjFKTkJWdUJGeHFXYSIsIm1hYyI6IjFjMzM0NTllNWYxYjU5ZmNkOTE5NDRiODVjMDAzYzkxZmIwZDkwYzIxMThhZGZiYWM0NjRlZDVlOTNkMzQzYzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+