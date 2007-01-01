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Общество

Владислав Шапша поздравил динамовцев с вековым юбилеем

Дарья Джуманова
27.06, 15:00
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Вместе с руководством силовых ведомств направил поздравления спортсменам, тренерам и ветеранам региональной организации, поделился глава региона в пятницу, 27 июня.

К знаменательному событию был приурочен турнир по мини-футболу, в котором приняли участие ветераны из Калуги, Тулы, Орла и Белгорода. Возраст самого старшего игрока составил 75 лет.

- Бело-голубая эмблема общества всегда была и остается символом выдержки, здорового образа жизни и движения вперёд, - подчеркнул Владислав Шапша.

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