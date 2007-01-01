Калужская область стала одним из победителей конкурса «Регион для молодых»

На реализацию новых проектов в сфере молодёжной политики будет выделено 35,9 миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в пятницу, 27 июня.

Эти средства будут направлены на ремонт и оснащение молодёжного пространства в городе Людиново.

А в доме №29 на улице Фокина планируется создать большое пространство для проведения мероприятий, а также медиацентр и площадки для дискуссий и мастер-классов. Это место должно стать центром общения молодёжи и площадкой для реализации новых проектов.

- Продолжим эту работу в других муниципалитетах. В том числе по региональной программе поддержки молодежных инициатив, - отметил Шапша.