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Общество

Калужская область стала одним из победителей конкурса «Регион для молодых»

Дарья Джуманова
27.06, 14:25
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На реализацию новых проектов в сфере молодёжной политики будет выделено 35,9 миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в пятницу, 27 июня.

Эти средства будут направлены на ремонт и оснащение молодёжного пространства в городе Людиново.

А в доме №29 на улице Фокина планируется создать большое пространство для проведения мероприятий, а также медиацентр и площадки для дискуссий и мастер-классов. Это место должно стать центром общения молодёжи и площадкой для реализации новых проектов.

- Продолжим эту работу в других муниципалитетах. В том числе по региональной программе поддержки молодежных инициатив, - отметил Шапша.

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