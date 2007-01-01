Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Ремонтные работы оставят часть Калуги без воды на день
Новость дня Общество

Ремонтные работы оставят часть Калуги без воды на день

2 июля жителям Калуги следует подготовиться к временным перебоям с водоснабжением.
Ольга Володина
27.06, 13:37
0 921
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 9:00 до 17:00 в связи с плановыми ремонтными работами в некоторых районах города будет наблюдаться пониженное давление или полное отсутствие холодной воды:

мкрн. Северный, мкрн. Кубяка, мкрн. Байконур, мкрн. Канищево, мкрн. Терепец, д. Лихун, д. Швейцарская, ул. Тарутинская (часть), пер. Сельский, ул. Яновских, ул. Михайловская, ул. Сретенская, ул. Дальняя, ул. Светлая, ул. Терепецкая, мкрн. Малиновка, мкрн. Ольговка, мкрн. Малинники.

Особенно продолжительные работы затронут микрорайон Малиновка - здесь водоснабжение восстановится только к 22:00.

График подвоза воды 2 июля:

После завершения ремонтных работ возможно кратковременное ухудшение качества воды.

Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZaS2djbi9HZVpyelUvZnBucEJSaXc9PSIsInZhbHVlIjoiTW9TdDFZNVpuc2lyQ3VCOXYrNzdIWlFnbnYrZE9jaHlLUE1pMWUzbEVubUhJcDBFY3AzbW90b0NyN0tLdTlBYTVuOEQwekphS1V3Z25mQ2JqZHJCSk9PblZvNHZKV1oxUHo3QlBSQzdOblUwdXZnRWl5THVtZFZKY09FTnJBZ1AzNUkrRE9SVU55T2dSeE8xZWU1bjM0cWZwQmFVTHBUK2Rtc2g2TWQwR25CeFlQaTRXSVg2VklQYUNvUXNrNFdmNVNFTW5td0hJOXVhbldleVZkSE1NWnVCbGhzeWlMRmc0Nkk4K1hCSGQ3S1h1UnhmUElHT1JLc294eXdacExqR3lRcmY1Ym1Gem9md0p3cXdubGhXcHpBS29IL0MrYjc3elIvY0tZWUJLWFBuaTZ0Ni8weEg2RmppSjhPcCtPcFVwZldTRUtaUUk3MXlkTWFjV29hd29FTDFybDRVNEZOOTdIaWJhb2o3Y0YxdVJXUEk0Y1hnNEl5QnllSU1OR2xtRWFRazhMZVYwVE5mQkljOWpna0trQlZTMGNZeW00RmJxdFcxNEdPQTZEbWZDYldlYVBwNkdqUkpqdzVyVjF6WSIsIm1hYyI6ImY2NDQ2ZDdiOTVjYzk4OWFlZDUxZDlhNzAxNjE0ZWE3OWM5Njc4MjZkNjQ5MjJjYjZhZjliMjAwYmNiMGQ2NmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNacGZWcVVsRXJGUnpZeFUwL2Y5VUE9PSIsInZhbHVlIjoiV25GL2NuMU0xUUlrRXhKRXRFdWd3RU1uVnFaWmg5YmRvR1VydHNURWl6WGVQdHQzTmRncDdOb01OYWVZTGljRW1EdGdBcUU0NDJ3TUljb0V4aEtLMTRFbkgxMWttMjBkelhtelI3ZkloVHp1dVpuYmx4blF6SHlORUIrZ0JlV3Q1bjFkWGFBTjhFUUtoTExyTnJ1eGdnQzFSWi83TkFDNjFpMWJkYklYdG5GV25CcGpFVnZRSlZ6NHVSMk5xR2NRcjd2UUM4TlJpSXMvVjJibDNXOWwwU3VrSjF1SFpBVGc1MGZhSG8zODYxYXJraFNENFNKMzl6a0RReTJDNndxWFk1U2xxekpSd29BU0tyeE85c0QwOXJGVTdvWUhwRGpMeEJjM0ZxV0VmWVZiTGR2djU3Z0x4ekR3ZHhueVVmM1VoRUFlUG9FRVhRempaL0VzaE80djdULzBtWEVVWlBqcVc2OUdDTGVQZjFsamRCZzJObUNvUnA4V2tBdXVHTXg1WnY4KzZYUGpmbVdBWjFkTTVoVVBncnVwei84SVp3VGJEQnBmVDNuY0lLVGl5ZXBwUERZaUg1blBSRXRrRFBXMktHMGJrZkVYRnlCL3RDdVZKTktxdFAraXZmYUJjdk1oZjd0V1VvYno1VTFvS29aS3ZwaUErVDNNSnd2OG41azBGc3NhSFkvTkwxclMyNUkvb3VxRlZsV2FzcXVlSXQwVTJNMmJiQ3Joc0dFYXpjd0JWMUJ6OGdtUnRZblJPY2VlaldqRnE3V29WVmlBbnVPcGhqdnBuSEV6eVJoTC80alRZbWViM1FwWWF4K3dNdXdCa3oxRHE5NjBDM1hOS2I3aiIsIm1hYyI6IjJiZmFkNjNkODE2YzAxMzNhMDYwZGU5YTEwZDI5MzE3MTkwOTNkNTkwNDYyNWY5YjQxMWNhNTZhMGU0OTU5YzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+