Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша обсудил поддержку военных и социальные инициативы на партийном заседании
Общество

Владислав Шапша обсудил поддержку военных и социальные инициативы на партийном заседании

Дарья Джуманова
27.06, 12:17
0 567
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Мероприятие проходило под председательством Дмитрия Медведева, рассказал глава региона в четверг, 26 июня.

В своём выступлении Шапша подчеркнул важность создания специального раздела, посвящённого поддержке участников специальной военной операции и их семей. Эту инициативу выдвинул Дмитрий Медведев. Также Владислав Шапша отметил необходимость обновления состава партии за счёт привлечения ветеранов СВО.

В ходе заседания секретарь Генерального совета Владимир Якушев представил результаты работы партии и планы на будущее. Особое внимание было уделено гуманитарной миссии и реализации народной программы.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
33%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktFOTMxMTlxci9qNXhmRGtQK2E0NUE9PSIsInZhbHVlIjoicitKNzUvQ3JHQWZnWTJRQVdYdUlLa0pCeVdaalV0SUQ5REh0VXg4SHZsU0NYTExOcWxRSjhDRGJzZkRjNEFWa0hDWllxdFFqZjkxTURNUDVLSjUrVDA3aVM5UGdkV0ZIc0ppNVBCcWppL1lTZUN3bjRuWDdwa3RFaVZPVG1va2s2WDltRDJnbDhmZmdIc2l4MFZGeTZBdjlMbHcvdTBjdkg4NmFSVS9Uc0NoTkJVSDdvVFdkVkRKT1BVYWxoLyt0VVpRYUpHSS8rc3pUSFBDb09xV05LSGt3anNDUXo1dFZ5d29DYlMycmR4T0JEa3Q1K3NtWjk3RExybHFvcllBRnJ3Sm8xMUhoMWgwdDRYQ3Znb2dkaUE2T1JiZ2VBb0tXVnlNTFRRSXFOYVdMQTg4TUpUNUZVWkw0dEl3SEplY3pKK21TNWx0dDAzM00wU29UY1VNdTc3bjRMZW05enZYN3RlVE9BaVlJR2lRL0o4S0dtNC80YW1tK0x0MjA3VlBEc1lyNE5VTHFrZGVQaEoxcm9QNUZWSUhCR3BwaHowcmZQN0d3b1YzR2tnVGEyZ0ZaMGxrWEZ0SUtpM3h2bnpHYiIsIm1hYyI6IjgzZDg0MmQzYzg1NzIwNzg2Yjk3OTVjMTQyMDM1MGU2OGI3MmRlMjdiZTY2MWNmZGFjMjA3ZjIxZjM0MmVkNGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFDTlFLUVNBclJsRVVPR2tmbUpuaHc9PSIsInZhbHVlIjoiSnh1RWg4M3h4SXE4bnFGYlVuYWI0WU10STR0YUkxMUsxanRmTTZKNFFmY1hBY0p4ODdmeEpRc3Zpdk9NVVhwdXhDRGlyUTdEak5kaENMcVk0Uk5ubisyMU80dWRWaVN4enJvT014SkNqTnZRZjZWTVlvSDhaNnRoV1NNRVBSR3VnL1ZZK2JRSXRPY0J2bDVRNCtqUFN1blZTZEdWMXVKQ0FqRGgrV1MvTjZVaEtaQS95TkZvRWpGVUJqYi9POWF2UldrOHJQbXNrd3N0Q25NQk9LWjF5QlZ5TUU4OXpVM2Zsako5aGhCcEZmMlRjMHpwVDU1U1dVQk40b1dJVllrR29LdDhFRk9WQWY1TU5HeWVsOHZxOERNbEV4RjdhMGZROTB3eTh5akVvRkVlM0hqUWtCSUoyN1VrQ3RIMVNWdmM0N21XWnpnUHFrbytiVkllWnhqdmtKejRMR2txdy9HOXdqd0dsd0ZOc3RYaTVqazB3b1U5cllVaGYydXc4RzdnaWdwY2pYWEFyZDR5eHRXaldRM3ZjUUZWZExlMUY1a1JWL2pWNGQzQWpYczhwbDY0RERBM2RKbFNBRXFscHFNQmUwSFprTjFmSy9kL2d4bURhdnZKVmxJNDFZL1FvVE9uWTZyeGlONUE5OTc3c0xTcG43OEFXVldCbk11YzhRS0x0SzFzNks1cFVaeWdEWk5UQzNTNC92RWQySmFYZkxBRzhQUXo4R3cyc1J6RUY3a2lNOHFHRGVzR0VkSzRhRE1tbUxRaGdLNHpiNjFkdHJPdVpYb3Fqc1VBeDR2TVI4NGdBTW9ZZEgzV05UT3N3dkVxUUdnOEs2QWlkZURXcEN3byIsIm1hYyI6IjUxOTRjNGVkYTQ0MGMwYjEzNmNiOTlhZjhmOTYxNzUxZjJlYTMxODY4NDU3NzE5YjU3MzAyMGMwMzRiOTc2NGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+