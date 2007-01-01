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Общество

В Калуге водителя КАМАЗа будут судить за ДТП

Дарья Джуманова
27.06, 12:01
0 955
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37-летний мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщила полиция в пятницу, 27 июня.

Авария произошла 10 августа 2024 года на Тульском шоссе.

Водитель КАМАЗа ехал без прав. При повороте налево на нерегулируемом перекрёстке у дома № 42 он не уступил дорогу Ford Focus, который ехал прямо.

В результате столкновения пассажир легкового автомобиля получил тяжёлые травмы.

Теперь вопрос о виновности водителя КАМАЗа предстоит решить суду. 

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