В Калуге водителя КАМАЗа будут судить за ДТП
37-летний мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщила полиция в пятницу, 27 июня.
Авария произошла 10 августа 2024 года на Тульском шоссе.
Водитель КАМАЗа ехал без прав. При повороте налево на нерегулируемом перекрёстке у дома № 42 он не уступил дорогу Ford Focus, который ехал прямо.
В результате столкновения пассажир легкового автомобиля получил тяжёлые травмы.
Теперь вопрос о виновности водителя КАМАЗа предстоит решить суду.