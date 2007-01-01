До конца сентября военнослужащие-контрактники продолжат получать выплату в 2 млн рублей

Традиционно ключевыми вопросами заседания сессии Законодательного Собрания стали меры поддержки участников специальной военной операции.

До 30 сентября продлен срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту. Ее размер составляет 2 млн рублей.

Напомним, что при заключении контракта бойцы также получают федеральную выплату - 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч рублей составляют средства от муниципалитетов.

Кроме того, депутаты законодательно закрепили норму о том, что бесплатное двухразовое горячее питание предоставляется детям военнослужащих, выполняющих боевые задачи на территориях Курской, Брянской и Белгородской областей. На их родственников также будет распространяться действие закона об именной стипендии. Напомним, она составляет 12 000 рублей.

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87 тел.: 88001004766.