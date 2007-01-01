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Общество

До конца сентября военнослужащие-контрактники продолжат получать выплату в 2 млн рублей

Традиционно ключевыми вопросами заседания сессии Законодательного Собрания стали меры поддержки участников специальной военной операции.
27.06, 11:56
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До 30 сентября продлен срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту. Ее размер составляет 2 млн рублей.

Напомним, что при заключении контракта бойцы также получают федеральную выплату - 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч рублей составляют средства от муниципалитетов.

Кроме того, депутаты законодательно закрепили норму о том, что бесплатное двухразовое горячее питание предоставляется детям военнослужащих, выполняющих боевые задачи на территориях Курской, Брянской и Белгородской областей. На их родственников также будет распространяться действие закона об именной стипендии. Напомним, она составляет 12 000 рублей.

 

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87 тел.: 88001004766.

ВНИМАНИЕ!

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